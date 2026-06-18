Tunisie: Lancement du 3e appel GreenAssist pour accélérer la transition écologique des entreprises

Le programme Greenov'i a annoncé le lancement de son troisième appel à manifestation d'intérêt intitulé GreenAssist, dans le cadre de son dispositif de vouchers verts destiné à accompagner les entreprises tunisiennes dans leur transition écologique.

Financé par l'Union européenne à travers le volet Entrepreneuriat vert du programme « Tunisie Verte et Durable », ce dispositif est mis en oeuvre par Expertise France en collaboration avec le Centre international des technologies de l'environnement de Tunis (CITET), le ministère de l'Environnement ainsi que le ministère de l'Économie et de la Planification.

Le programme GreenAssist propose aux très petites, petites et moyennes entreprises industrielles ainsi qu'aux artisans sélectionnés un diagnostic environnemental approfondi. Celui-ci vise à analyser leurs pratiques actuelles et à identifier des pistes d'amélioration dans trois domaines principaux : la gestion des déchets, la consommation d'énergie et l'utilisation durable de l'eau.

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L'objectif de cet accompagnement est d'aider les entreprises à mieux évaluer leur impact environnemental, à détecter des opportunités d'optimisation de leurs processus et à développer des stratégies durables adaptées à leurs activités. L'initiative ambitionne également de favoriser l'émergence de modèles de production plus responsables et d'intégrer progressivement les enjeux environnementaux dans le tissu économique tunisien.

L'appel est ouvert aux artisans et aux TPME tunisiennes, y compris les groupements d'entreprises, opérant dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture, de l'artisanat et de l'hôtellerie. Les structures éligibles doivent employer entre un et 199 salariés, réaliser un chiffre d'affaires annuel inférieur à 20 millions de dinars et être en activité depuis au moins trois ans. Elles doivent également être en situation régulière vis-à-vis de leurs obligations fiscales et sociales.