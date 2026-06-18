Tunisie: Panne au barrage de Mellègue - La situation est sous contrôle selon Hatem Ayachi

Une rupture de vanne au niveau du barrage « Mellègue » à Jendouba, a provoqué un écoulement continu des eaux durant la soirée d'hier, mercredi 17 juin 2026. Cependant, si les habitants de la région ont été catastrophés par l'évènement, les autorités, elles, se veulent rassurantes.

Plus de peur que de mal au barrage de Mellègue, dira-t-on ! S'exprimant ce matin du jeudi 18 juin 2026 lors d'une intervention sur les ondes de Jawhara FM, Hatem Ayachi, président de l'Union régionale de l'agriculture, s'est montré particulièrement rassurant. Il a indiqué que la situation est désormais totalement maîtrisée et sous contrôle.

« L'incident technique survenu la veille s'est cantonné exclusivement à la vanne supérieure de l'infrastructure en épargnant la vanne inférieure », a-t-il noté. Et de préciser que « cette configuration technique cruciale a permis d'éviter une catastrophe hydrique majeure et des inondations dévastatrices pour les localités et les terres agricoles limitrophes ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'alerte avait été donnée mercredi soir, aux alentours de 21h00, lorsqu'un dysfonctionnement imprévu a déclenché un déversement ininterrompu des eaux de retenue. Malgré l'inquiétude initiale des riverains, les opérations de vidange forcée semblent se dérouler de façon fluide et sécurisée par l'ouverture défectueuse. « Le volume d'eau stocké dans cette section étant presque totalement épuisé, le niveau de risque pour la région s'est considérablement affaibli au fil des heures », a indiqué M. Ayachi.

Une infrastructure en fin de vie bientôt remplacée

Cet incident relance toutefois le débat sur la vétusté des infrastructures hydrauliques de la région. Hatem Ayachi a profité de l'occasion pour rappeler une réalité technique incontestable indiquant que le barrage actuel de Mellègue a quasiment rendu l'âme. « Le barrage a définitivement atteint son terme d'exploitation théorique et ne présente plus les garanties nécessaires pour une utilisation sûre à long terme » a-t-il constaté.

La solution est heureusement imminente. Le responsable agricole a assuré que le chantier de construction du nouveau barrage de substitution, baptisé « Mellègue 2 », affiche un taux d'avancement de 98 %. « Cette nouvelle infrastructure moderne est sur le point d'entrer en service, ce qui permettra aux autorités d'abandonner définitivement et très prochainement l'ancien site de Mellègue, sécurisant ainsi durablement toute la vallée », a-t-il conclu.