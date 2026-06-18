Tunisie: Prolongation de la deuxième session de conscription militaire 2026

18 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Le ministère de la Défense nationale a annoncé que la deuxième session de conscription pour l'année 2026 se poursuivra jusqu'au vendredi 3 juillet prochain.

Cette campagne de recrutement obligatoire s'adresse aux citoyens tunisiens de sexe masculin nés au cours du deuxième trimestre de l'année 2006. Elle concerne également les jeunes nés entre 2000 et 2005 qui n'ont pas encore régularisé leur situation vis-à-vis de la loi sur le service national.

Pour faciliter le bon déroulement de cette opération, des commissions de conscription se déplaceront à travers les différentes délégations de la République selon un calendrier préétabli.

Les jeunes convoqués doivent se présenter munis de leur carte d'identité nationale dans l'un des centres de conscription et de mobilisation ouverts à Tunis, Sousse, Béja, Gabès ou Kasserine.

Pour obtenir des informations complémentaires, la Direction générale de la conscription et de la mobilisation invite le public à la contacter par téléphone aux numéros 71.896.055, 71.896.870, 71.896.111, 71.896.317 ou 71.896.488, en utilisant le poste interne 55343.

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