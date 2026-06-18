Tunisie: Santé reproductive - Bizerte abrite 500 spécialistes de la gynécologie-obstétrique

Près de 500 spécialistes venus des quatre coins du monde, se réunissent ce week-end à Bizerte pour débattre de l'infertilité et de la chirurgie robotique. Des interventions chirurgicales de pointe seront retransmises en direct.

L'Association Tunisienne de Gynécologie et d'Obstétrique donne le coup d'envoi, ces vendredi 19 et samedi 20 juin, de la 12ème édition de son congrès international à Bizerte. Cet événement scientifique d'envergure rassemble un plateau exceptionnel de 500 médecins, chercheurs et praticiens venus aussi bien de Tunisie que d'autres cieux. L'objectif de ce sommet est de passer au crible les percées scientifiques les plus récentes en matière de médecine de reproduction humaine.

Invitée à ce propos ce jeudi 18 juin 2026 au micro de la Radio Nationale la docteure Wissal Jaâfar, présidente de l'association, a dévoilé les grands axes de cette session. « Les débats scientifiques se concentreront principalement sur les protocoles innovants face aux troubles de la fertilité, l'intégration de la chirurgie robotique dans les blocs opératoires et les avancées thérapeutiques en Procréation Médicalement Assistée (PMA) », a-t-elle indiqué.

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L'intervenante a noté que pour enrichir ce partage de compétences, le programme prévoit une immersion pratique inédite où des chirurgiens et professeurs tunisiens et internationaux de renommée mondiale réaliseront des opérations de haute précision retransmises en direct, offrant une plateforme d'échange d'expertises unique pour les participants.

Vers une démocratisation de la PMA dans les hôpitaux publics

Au-delà du volet purement académique, ce congrès est également le théâtre d'annonces majeures pour la politique de santé publique en Tunisie. La docteure Jaâfar a confirmé que la création prochaine d'unités de médecine de la reproduction et d'assistance à la procréation au sein des structures hospitalières publiques est désormais une orientation stratégique du ministère de la Santé.

Ce projet de déploiement à l'échelle nationale vise à corriger les disparités régionales et à décentraliser ces soins de haute technicité. À terme, cette initiative permettra d'offrir une prise en charge publique, moderne et accessible aux couples confrontés aux difficultés de conception sur l'ensemble du territoire de la République, un service jusqu'alors fortement concentré dans le secteur privé et les grandes métropoles.