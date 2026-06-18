Tunisie: Des terres agricoles endommagées après la montée des eaux à Mellègue

La situation dans la zone de l'oued Mellègue reste sous contrôle, malgré la poursuite de l'écoulement des eaux consécutif à un incident technique survenu au niveau du barrage de Mellègue. Selon les autorités, des dégâts limités ont toutefois été enregistrés sur certaines terres agricoles.

D'après la Radio nationale, aucun danger n'est à signaler pour les habitants ou leurs biens, à l'exception de quelques parcelles agricoles situées en bordure de l'oued, notamment dans les zones d'El Aïn et El Maqla, qui ont été légèrement affectées.

Les autorités locales indiquent qu'un dispositif de vigilance renforcé a été mis en place, mobilisant la protection civile et la commission de lutte contre les catastrophes. Des équipes restent déployées sur le terrain afin de suivre l'évolution de la situation et d'intervenir en cas d'urgence.

Le barrage de Mellègue a également fait l'objet d'interventions techniques après la défaillance d'une vanne située sur la rive droite, ayant provoqué un important débit d'eau. Selon les responsables, les volumes évacués sont dirigés vers l'oued Medjerda, puis vers le barrage de Sidi Salem.

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Le directeur général des barrages et des grands travaux hydrauliques au ministère de l'Agriculture a assuré que l'ouvrage reste sécurisé, précisant que l'incident constitue un cas inédit en Tunisie. Il a également indiqué que les travaux du barrage supérieur de Mellègue sont achevés et que sa mise en service est prévue pour l'automne prochain.

Dans un communiqué antérieur, la direction régionale de la protection civile de Jendouba avait appelé les riverains à la prudence et recommandé d'éviter les abords de l'oued, en raison de l'importante circulation des eaux.