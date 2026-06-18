Tunisie: SONEDE - 56 projets pour sécuriser l'approvisionnement en eau dans les régions en déficit hydrique

La Société Nationale d'Exploitation et de Distribution Des Eaux (SONEDE) a réalisé 56 projets d'un coût global de 81 millions de dinars dans différentes régions du pays, en particulier dans les zones confrontées à un déficit de la balance hydrique, a annoncé son président-directeur général, Abdelhamid Menja.

Intervenant ce jeudi 18 juin 2026 sur les ondes de la Radio nationale, il a indiqué que la SONEDE a procédé à l'identification des régions susceptibles de connaître des difficultés d'approvisionnement en eau durant la période de forte consommation estivale.

Selon lui, les principales zones concernées par ces tensions sont Tabarka, Le Kef, Siliana, Zaghouan, Gafsa, le sud de Sfax, les gouvernorats du Sud-Est, le Grand Tunis, le Cap Bon, la région du Sahel ainsi que le nord de Sfax.

Le responsable a souligné que la situation demeure plus favorable dans les zones alimentées par les barrages que dans celles dépendant des nappes souterraines profondes. Afin de réduire le déficit des ressources en eau, la SONEDE a notamment procédé au forage, à l'équipement et à l'électrification de plusieurs puits, ainsi qu'à leur raccordement aux réseaux de distribution.