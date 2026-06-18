Tunisie: Soutien renforcé aux fédérations sportives à l'approche des rendez-vous internationaux de 2026

La réunion périodique du Comité exécutif du Comité National Olympique Tunisien s'est tenue sous la présidence de M. Mehrez Boussayene, membre du Comité International Olympique et président du Comité National Olympique Tunisien.

Cette réunion a été consacrée à l'examen de plusieurs dossiers relatifs aux activités du Comité ainsi qu'aux prochaines échéances sportives nationales et internationales.

Le Comité exécutif a examiné plusieurs sujets importants et a pris un certain nombre de décisions, dont les principales sont les suivantes :

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Fixation de la date de l'Assemblée générale annuelle d'évaluation du Comité National Olympique Tunisien au 21 juillet 2026.

Présentation de l'état d'avancement des préparatifs de la participation tunisienne aux Jeux méditerranéens de Tarente 2026, avec un examen des différents aspects techniques, organisationnels et logistiques relatifs à la délégation tunisienne.

Création d'une commission spéciale chargée d'étudier les différentes solutions permettant d'assurer les meilleures conditions de déplacement de la délégation tunisienne vers l'Italie, notamment la possibilité d'affréter un vol spécial au profit de la délégation nationale, qui devrait compter environ 200 athlètes, en plus des encadrements techniques, administratif et médical.

Le Comité exécutif a également suivi les préparatifs de la participation tunisienne aux Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, auxquels la Tunisie prendra part avec une délégation de 38 athlètes. Il a pris connaissance des différentes étapes de la préparation technique et organisationnelle, tout en soulignant la nécessité de réunir les meilleures conditions pour permettre aux jeunes sportifs tunisiens de réussir lors de cette importante échéance olympique.

Le Comité exécutif a décidé d'accélérer le versement des subventions aux fédérations sportives concernées par la participation aux Jeux méditerranéens et aux Jeux Olympiques de la Jeunesse, afin de les aider à couvrir les besoins supplémentaires de préparation et à garantir les meilleures conditions de préparation à ces deux rendez-vous majeurs. L'administration exécutive du Comité est chargée de finaliser les procédures de versement de ces subventions au cours de la semaine prochaine.

Le Comité exécutif a également entendu les rapports des présidents des commissions permanentes concernant les principales activités réalisées au cours du mois écoulé ainsi que les programmes prévus pour les prochains mois, dans le cadre de la mise en oeuvre du plan stratégique du Comité National Olympique Tunisien pour la période 2025-2028.

Le Comité exécutif a en outre pris connaissance du programme de célébration de la Journée olympique, qui se tiendra le 4 juillet 2026 dans la région de Hay Hlel, en partenariat avec les différentes composantes de la société civile ainsi que les structures régionales et locales. Il a également examiné le programme du Festival olympique des sports de plage, qui sera organisé dans la ville de Kélibia à partir du 8 juillet 2026.

Le Comité exécutif a réaffirmé sa volonté de poursuivre ses efforts pour offrir les meilleures conditions de réussite aux sportifs tunisiens, soutenir les fédérations sportives et continuer la mise en oeuvre des programmes stratégiques du Comité National Olympique Tunisien, afin de renforcer la position du sport tunisien aux niveaux régional et international.