Tunisie: Quels joueurs pourraient profiter de l'arrivée d'Hervé Renard en Tunisie ?

La nomination de Hervé Renard à la tête de la sélection tunisienne en remplacement de Sabri Lamouchi suscite de nombreuses attentes dans le contexte de la Coupe du monde 2026. Ce changement intervient à un moment crucial de la compétition, avant un match décisif face au Japon.

Dans ce nouveau contexte, plusieurs joueurs pourraient voir leur statut évoluer positivement, le nouveau sélectionneur étant attendu sur des choix forts et une réévaluation globale de l'effectif.

Aymen Dahmen, un retour possible dans les cages

Le gardien Aymen Dahmen fait partie des principaux bénéficiaires potentiels de ce changement. Titulaire régulier avant l'arrivée de Lamouchi, il avait perdu sa place de numéro un.

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Avec la nomination de Renard, une nouvelle hiérarchie pourrait être instaurée, et Dahmen apparaît comme un sérieux candidat pour retrouver un rôle de titulaire dès la prochaine rencontre.

Sebastián Tounekti, une carte offensive à relancer

L'ailier Sebastian Tounekti pourrait également profiter de ce changement de cap. Peu utilisé jusqu'ici malgré un potentiel technique intéressant, il a souvent été cantonné au banc de touche.

Le nouveau sélectionneur pourrait lui offrir davantage de responsabilités offensives, dans un contexte où la Tunisie cherche des solutions créatives après un début de tournoi compliqué.

Firas Chaouat, une option offensive supplémentaire

L'attaquant Firas Chaouat figure lui aussi parmi les joueurs susceptibles de bénéficier de la nouvelle dynamique. Utilisé avec parcimonie jusque-là, il est resté dans un rôle secondaire.

Face à l'obligation de résultat contre le Japon, Renard pourrait élargir ses options offensives et donner à Chaouat un rôle plus important, voire une titularisation.