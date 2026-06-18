Sénégal: Grand Yoff - Un individu interpellé pour viol sur une mineure de 15 ans

18 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)

Le Commissariat d'arrondissement de Grand Yoff a procédé, le mardi 16 juin 2026, à l'interpellation d'un individu mis en cause pour des faits de viol sur une mineure de 15 ans.

Le dimanche 14 juin 2026, une dame s'est présentée au service pour dénoncer une agression sexuelle. Selon la plaignante, la victime -- sa pupille née en 2011 et élève en classe de CM1 -- aurait subi des abus de la part d'un voisin habitué des lieux. Entendue, la mineure a déclaré que le jour des faits, le suspect l'avait envoyée lui acheter des cigarettes. À son retour, profitant du fait que la concession familiale était déserte, ce dernier l'a surprise dans la chambre où elle se reposait. Après avoir verrouillé la porte, il l'a contrainte à subir un rapport sexuel.

Son forfait accompli, le mis en cause a ouvert la porte et s'est retrouvé face à une résidente de la maison. Cette dernière, entrée fortuitement, l'a surpris alors qu'il refermait la braguette de son pantalon avant de se diriger vers les toilettes attenantes. En pénétrant dans la pièce, le témoin a découvert la victime sur le lit, en état de détresse psychologique. Celle-ci lui a immédiatement relaté son agression, avant que l'affaire ne soit portée à la connaissance de sa tutrice, qui a aussitôt saisi nos services.

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Forts de cette dénonciation, les enquêteurs ont délivré une réquisition à personne qualifiée adressée au Directeur de l'Hôpital Général Idrissa Pouye (ex-HOGGY) de Grand Yoff, aux fins de faire procéder à un examen gynécologique complet de la victime. Les investigations de voisinage révèlent par ailleurs que l'intéressé a déjà été mis en cause par le passé dans des affaires de moeurs et d'usage de chanvre indien.

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