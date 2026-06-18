Burkina Faso: Le pays inflige une amende de 50 millions de FCFA à Canal+ International

Le bras de fer se durcit entre les autorités de transition burkinabè et les opérateurs de médias internationaux. Le Conseil supérieur de la communication (CSC) a officiellement sanctionné la filiale du groupe français Vivendi, Canal+ International, pour le non-respect persistant de ses engagements réglementaires. Accusé de restreindre l'accès gratuit aux chaînes de télévision publiques nationales, l'opérateur satellite se voit contraint de s'acquitter d'une lourde pénalité financière sous peine de sanctions plus drastiques.

L'autorité de régulation des médias au Burkina Faso a décidé de sévir sur le terrain des conventions contractuelles. Le mercredi 17 juin 2026, le Conseil supérieur de la communication a rendu publique une décision, signée le 12 juin par son président, Wendingoudi Louis Modeste Ouédraogo, condamnant Canal+ International à une amende de 50 millions de francs CFA.

Au cœur de cette affaire se trouve l'accessibilité de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB). Selon les termes d'un accord bilatéral paraphé le 14 février 2025 entre le régulateur et le bouquet satellite, Canal+ s'était engagé à diffuser « en clair », c'est-à-dire de manière totalement gratuite et inconditionnelle, les chaînes publiques burkinabè sur l'ensemble du territoire national. Cette gratuité devait rester effective y compris pour les foyers dont l'abonnement mensuel aux formules Canal+ avait expiré.

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Pourtant, à la suite d'une autosaisie, le CSC a constaté que l'opérateur imposait des barrières techniques continues, exigeant notamment l'envoi de SMS de réactivation pour libérer le signal de la RTB. Une procédure jugée abusive par l'instance de régulation, qui y voit une violation caractérisée des textes signés.

La condamnation intervient après une longue phase d'observation et d'avertissements. Cotonou et Ouagadougou ayant accentué leur souveraineté numérique, le CSC rappelle qu'un délai d’adaptation technique ainsi qu'une mise en demeure formelle avaient déjà été adressés à la multinationale en avril 2025. Face à ce que le régulateur qualifie de « manque de volonté dans l’exécution d’un engagement majeur », le constat du dépassement de l'ultimatum fixé au 11 juin 2026 a déclenché la sanction financière.

En se basant sur le rapport de notification de l'Agence d’information du Burkina (AIB) et les données de l'agence Apanews, l'opérateur dispose désormais d'un délai strict de 30 jours pour verser les 50 millions de FCFA au Trésor public. Parallèlement, un second sursis de 30 jours lui est imparti pour rendre le signal de la RTB entièrement libre, sans aucune condition de procédure ou de messagerie. En cas de refus ou de retard d'exécution, le CSC a d'ores et deux déjà prévenu que le groupe s'exposerait à des mesures de rétorsion d'un niveau supérieur, pouvant aller jusqu'à la suspension de sa licence de distribution.

Cette amende administrative s'inscrit dans un contexte de surveillance extrêmement rigoureuse des canaux d'information internationaux par le pouvoir burkinabè. Les activités des diffuseurs étrangers font l'objet d'un suivi pointilleux par le CSC, qui n'hésite plus à suspendre les signaux pour préserver l'espace informationnel national.

Cette sanction contre Canal+ International survient environ un mois après une autre décision majeure du régulateur : la suspension complète des programmes de TV5 Monde sur le territoire burkinabè. La chaîne francophone avait été mise au ban à la suite d'accusations de désinformation et d'apologie du terrorisme portées par les autorités de Ouagadougou, qui contestaient la ligne éditoriale adoptée par le média lors de sa couverture d'attaques armées complexes survenues au Mali voisin.