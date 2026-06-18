Gabon: CAMES - Libreville accueille l'ouverture des travaux du comité des experts de la 43e session ordinaire

Les experts des 19 pays membres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (CAMES) sont réunis depuis ce lundi 15 juin à Libreville. À l'ouverture, le Gabon et le Secrétariat Général ont réaffirmé leur engagement pour une recherche et un enseignement supérieur plus dynamiques dans l'espace francophone.

Les travaux du comité des experts de la 43e session du Conseil des ministres du CAMES ont officiellement démarré ce lundi 15 juin 2026 à Libreville. Pendant plusieurs jours, les universitaires et cadres des États membres vont préparer les dossiers techniques qui seront soumis aux ministres.

À l'ouverture, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur empêché, le Pr Mavoungou a réaffirmé l'engagement du Gabon : "Le Gabon a toujours répondu favorablement aux sollicitations du CAMES et entretient une relation historique particulière. Il continuera à soutenir une gouvernance fondée sur la compétence, l'intégrité, l'expérience et la vision salvatrice du CAMES", a-t-il déclaré. Il a également réaffirmé "l'attachement personnel du ministre et du gouvernement gabonais aux idéaux de coopération académique, scientifique et institutionnelle portés par le CAMES".

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De son côté, le Pr Souleymane Konaté, Secrétaire Général du CAMES, a exprimé sa gratitude aux autorités gabonaises pour l'hospitalité. Il a souligné le caractère "particulier" de cette session : "Elle va aborder des projets structurants, déterminants pour l'avenir de la recherche et l'enseignement supérieur, avec pour objectif de redynamiser la recherche scientifique dans l'espace CAMES".

L'objectif du comité des experts : dresser le bilan de l'année écoulée, examiner les projets prioritaires et formuler des recommandations pour renforcer la gouvernance et l'impact du CAMES au bénéfice des populations.

Les conclusions de ces travaux seront transmises au Conseil des ministres qui se tiendra cette semaine à Libreville.