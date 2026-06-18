Sénégal: Élèves sans acte d'état civil - Le garde des Sceaux veut arriver à 'zéro cas' l'année prochaine

Dakar — Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Me Moussa Sarr, s'est engagé, jeudi, à donner des instructions aux présidents des tribunaux d'instance, très tôt l'année prochaine, pour l'organisation d'audiences foraines, en vue de permettre aux élèves en classes d'examen de disposer de documents d'état civil pour ne pas être forclos aux examens scolaires.

"On va s'organiser pour que l'année prochaine, on puisse être plus actifs, pour très tôt donner des instructions aux présidents des tribunaux départementaux", actuels tribunaux d'instance, "pour que la question des audiences foraines soit prise très tôt en charge", a-t-il déclaré.

Il intervenait au cours d'un conseil interministériel sur la préparation des examens et concours de l'année scolaire 2026.

"En réalité, voir 98 candidats ne pas faire le bac est un drame. Je pense qu'on va s'organiser en conséquence pour que ces dysfonctionnements ne se reproduisent plus à l'avenir", a insisté le ministre de la Justice.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Me Moussa Sarr a indiqué que son département va travailler en étroite collaboration avec les services de l'Urbanisme et des Collectivités territoriales, pour résoudre cette situation et ramener l'année prochaine à "zéro cas" le nombre d'élèves en classe d'examen dépourvus de documents d'état civil.