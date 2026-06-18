Afrique: Records battus et stars en vue lors de la première journée du Mondial

Soixante-quinze buts ont été inscrits lors des 24 premiers matchs de la Coupe du monde, lancée officiellement le 11 juin dernier, soit une moyenne de 3,13 par match.

Les compétitions vont se poursuivre jusqu'au dimanche 19 juillet aux Etats-Unis, Mexique et Canada.

La première journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 s'est terminée dans la nuit de mercredi à jeudi par la victoire de la Colombie sur l'Ouzbékistan (3-1).

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Cette journée a été marquée par un bilan mitigé des représentants africains, avec deux victoires (Ghana et Côte d'Ivoire), quatre matchs nuls (Maroc, République démocratique du Congo, Cap-Vert et Egypte) et quatre défaites (Afrique du Sud, Algérie, Sénégal et Tunisie).

La Confédération la plus représentée dans le tournoi, l'UEFA, avec ses 16 équipes, n'a pas eu le parcours facile en cette entame de compétition, en témoigne le pourcentage de victoires des équipes européennes, qui s'établit à 43,8%, pour 7 victoires, 6 nuls et 3 défaites.

La FIFA a désigné 10 joueurs ayant marqué les esprits en ce début de la Coupe du monde. Il s'agit du gardien cap-verdien Vozinha, du milieu de terrain marocain Ayyoub Bouaddi, de l'attaquant français Michael Olise, du buteur norvégien Erling Haaland et Folarin Balogun, attaquant de l'équipe des Etats-Unis.

Il y a aussi les attaquants ivoirien Yann Diomandé, australien Nestory Irankunda, allemand Nathaniel Brown, lsuédois Alexander Isak, ainsi que Elijah Just de la Nouvelle Zélande.

Quatre joueurs - Lionel Messi (Argentine), Kylian Mbappé (France), Erling Haaland (Norvège) et Harry Kane (Angleterre) -, ont confirmé leur statut lors de l'entrée en lice de leurs pays.

Le Français Kylian Mbappé, le Norvégien Erling Haaland et l'Anglais Harry Kane ont chacun inscrit un doublé.

Lionel Messi, auteur d'un triplé lors de la victoire de l'Argentine devant l'Algérie, a encore fait tomber des records.

Pour sa sixième Coupe du monde, la star argentine a rejoint Miroslav Klose en tête du classement des buteurs de l'histoire de la Coupe du monde, avec 16 réalisations, à 39 ans, grâce à son premier triplé dans la compétition.