Cote d'Ivoire: Elye Wahi, l'attaquant des Eléphants, interdit d'entrée au Canada

18 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par Birane Hady Cissé

New Jersey (Etats-Unis), 18 juin (APS)- L'attaquant ivoirien Elye Wahi n'a pas obtenu d'autorisation d'entrée sur le territoire canadien en vue du match devant opposer la Côte d'Ivoire à l'Allemagne, samedi, à Toronto, a annoncé la Fédération ivoirienne de football (FIF), dans un communiqué rendu public jeudi.

"Les autorisations administratives nécessaires à son entrée sur le territoire canadien n'ont pas pu être obtenues à ce stade. Elye Wahi restera donc aux États-Unis dans l'attente du retour de l'équipe", écrit l'instance dirigeante du football ivoirien.

Le média The Atletic a révélé mercredi que le joueur de Francfort, prêté à l'OGC Nice, avait été placé en garde à vue le 29 mai pour corruption sportive et escroquerie en bande organisée. Il est suspecté d'avoir délibérément pris un carton jaune en Ligue 1 française.

"À ce jour, la FIF n'a été officiellement saisie d'aucune procédure judiciaire ou administrative le concernant. Dans cette période particulièrement délicate, la FIF apporte tout son soutien au joueur et lui réaffirme sa confiance. Elye Wahi demeure un élément important de la sélection nationale de Côte d'Ivoire", renseigne la FIF.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elye Wahi est le deuxième joueur du Mondial auquel le Canada refuse l'entrée, après le milieu ghanéen Thomas Partey poursuivi pour viols au Royaume-Uni.

Vainqueur d'entrée de l'Equateur, la Côte d'Ivoire défie l'Allemagne, samedi, en match comptant pour la deuxième journée de la Coupe du monde dans le groupe E.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.