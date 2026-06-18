Cote d'Ivoire: Elye Wahi, l'attaquant des Eléphants, interdit d'entrée au Canada

New Jersey (Etats-Unis), 18 juin (APS)- L'attaquant ivoirien Elye Wahi n'a pas obtenu d'autorisation d'entrée sur le territoire canadien en vue du match devant opposer la Côte d'Ivoire à l'Allemagne, samedi, à Toronto, a annoncé la Fédération ivoirienne de football (FIF), dans un communiqué rendu public jeudi.

"Les autorisations administratives nécessaires à son entrée sur le territoire canadien n'ont pas pu être obtenues à ce stade. Elye Wahi restera donc aux États-Unis dans l'attente du retour de l'équipe", écrit l'instance dirigeante du football ivoirien.

Le média The Atletic a révélé mercredi que le joueur de Francfort, prêté à l'OGC Nice, avait été placé en garde à vue le 29 mai pour corruption sportive et escroquerie en bande organisée. Il est suspecté d'avoir délibérément pris un carton jaune en Ligue 1 française.

"À ce jour, la FIF n'a été officiellement saisie d'aucune procédure judiciaire ou administrative le concernant. Dans cette période particulièrement délicate, la FIF apporte tout son soutien au joueur et lui réaffirme sa confiance. Elye Wahi demeure un élément important de la sélection nationale de Côte d'Ivoire", renseigne la FIF.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elye Wahi est le deuxième joueur du Mondial auquel le Canada refuse l'entrée, après le milieu ghanéen Thomas Partey poursuivi pour viols au Royaume-Uni.

Vainqueur d'entrée de l'Equateur, la Côte d'Ivoire défie l'Allemagne, samedi, en match comptant pour la deuxième journée de la Coupe du monde dans le groupe E.