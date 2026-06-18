Madagascar: Marché de l'électronique - La réparation de smartphones prospère

À Analakely, le marché de la réparation des smartphones connaît une activité soutenue. Avec l'augmentation du nombre d'utilisateurs de téléphones mobiles, les ateliers de réparation ne désemplissent pas. Zazah, réparateur de smartphones depuis plus de vingt ans, en est un témoin privilégié.

« Cela fait plus de vingt ans que j'exerce ce métier. J'ai travaillé dans plusieurs endroits. Je n'ai pas suivi de formation spécialisée, mais je possédais déjà quelques notions en électronique », confie-t-il. Pour rester à jour face à l'évolution constante des technologies, il mise sur l'autoformation. « Lorsque je rencontre une panne que je ne maîtrise pas, je fais des recherches sur Internet. Il faut savoir apprendre par soi-même», explique-t-il. Son atelier accueille en moyenne une dizaine de clients par jour.

Le temps de réparation varie selon la nature de la panne. Les interventions sur le circuit de charge, les écouteurs ou d'autres composants sont généralement rapides. En revanche, les réparations touchant au réseau ou à un processeur défectueux figurent parmi les plus complexes.

Rentable

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Selon ce professionnel, les pannes les plus fréquentes concernent le circuit de charge. « Beaucoup d'utilisateurs continuent d'utiliser leur téléphone pendant qu'il est en charge ou le laissent entrer en contact avec l'eau, ce qui endommage plusieurs composants », précise-t-il. Les écrans cassés figurent également parmi les problèmes les plus courants.

Le coût d'une réparation varie entre 5 000 et 100 000 ariary, en fonction de la panne. Certaines interventions ne peuvent toutefois pas être réalisées sur place, faute d'équipements adaptés ou de pièces de rechange disponibles.

Pour Zazah, cette activité demeure rentable. « Ce métier me permet de bien gagner ma vie », affirme-t-il. Toutefois, il souligne que la qualité du travail dépend aussi des équipements disponibles. Dans son atelier, il utilise notamment un microscope, un fer à air chaud ainsi que trois types de fers à souder, des outils indispensables pour effectuer des réparations de précision. Pourtant, il n'est pas le seul à faire ce métier, beaucoup d'autres l'exercent.