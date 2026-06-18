Madagascar: Cybersecurité - Le pays monte un pool de passionnés

Le Computer Incident Response Team (CIRT), Centre d'information et de réponse aux incidents informatiques, projette de propulser un pool de passionnés capables de défendre notre espace digital. « Nous, Malgaches, devons nous former afin d'assurer nous-mêmes la protection de nos données », a indiqué Eric Rakotomaniraka, le directeur général du CIRT, hier. À l'ère de l'explosion du numérique et des réseaux sociaux, la sécurisation des données s'impose comme une urgence absolue. Toutefois, Madagascar ne dispose encore que d'un nombre limité d'experts en cybersécurité.

À l'occasion du symposium sur la cybersécurité, qui se tient au Novotel les 22 et 23 juin, avec l'appui technique de l'Unité de gouvernance digitale (UGD), des sessions techniques immersives sont proposées afin de se former aux domaines de pointe et de mieux comprendre les enjeux du marché actuel. Des compétitions phares sont prévues, et des formations sur la cybersécurité seront offertes aux lauréats.

Cet événement a pour but d'encourager le développement d'un écosystème cyber local et de valoriser les talents malgaches, tout en instaurant une culture durable de la cybersécurité à Madagascar. Il ambitionne également de vulgariser les enjeux de la cybersécurité, d'organiser des ateliers pratiques et des masterclass consacrés à la sécurité des systèmes, afin de sensibiliser le grand public.