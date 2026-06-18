Madagascar: Antsararay Ambohimanarina - Un terrain multisport voit le jour

Le 6e arrondissement d'Antananarivo dispose d'un nouvel espace communautaire. Le Kianja Kanto Antsararay a été inauguré le 17 juin dans le cadre du Projet Pépinière Urbaine d'Antananarivo (PUA), mis en oeuvre par le GRET en partenariat avec la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) et financé par l'Agence française de développement (AFD).

Situé au coeur du quartier d'Ambohimanarina, le site a été réhabilité pour répondre aux besoins des habitants. Terrain multisport, espace de rencontre et bassin de lavage pour les femmes lessiveuses composent désormais cet ensemble conçu pour favoriser la cohésion sociale et améliorer le cadre de vie des habitants.

Pour le président de la Délégation spéciale de la CUA, Fenohenintsoa Ralambomanana, cette réalisation s'inscrit dans la vision d'une ville plus propre et plus inclusive. « Cet espace a été conçu pour rassembler les habitants, renforcer la solidarité et permettre aux talents de s'exprimer. Le projet vise aussi à améliorer les conditions de vie des lessiveuses et à offrir aux jeunes sportifs un cadre sain pour leurs activités », a-t-il souligné.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Présent lors de l'inauguration, l'ambassadeur de France à Madagascar, Arnaud Guillois, a rappelé l'engagement de la coopération française aux côtés de la capitale. « C'est un projet modeste, mais dont les retombées sont concrètes pour la population. Notre présence témoigne du soutien apporté aux pouvoirs publics malgaches. Une nouvelle convention du programme Padeve sera signée prochainement », a-t-il indiqué.

L'une des particularités du Kianja Kanto réside dans l'attention accordée aux femmes lessiveuses. Grâce au bassin aménagé, leurs conditions de travail ont été améliorées. « Cet endroit n'est pas réservé uniquement au sport. Nous, les lessiveuses, avons désormais notre place grâce au bassin installé. Je remercie la Commune urbaine d'avoir pensé à nous », témoigne Rafarasoa.

Les acteurs du sport local saluent également cette nouvelle infrastructure. Pour Jean Félix Andrianantenaina, entraîneur du club Lucadro, ce terrain contribuera à la progression des clubs du quartier. « Ce terrain multisport apportera beaucoup à la population locale et permettra aux équipes du secteur d'améliorer leurs performances », affirme-t-il.