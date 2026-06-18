Madagascar: Beachvoley - Zone 7 CAVB - Cinq équipes entrent en lice aux Seychelles

Présence massive. Madagascar a engagé cinq équipes, dont deux masculines et trois féminines, au tournoi de beachvolley de la zone 7 de la Confédération africaine de volleyball (CAVB). Ce sommet régional, programmé les 1er et 2 juillet, se déroulera en marge du tournoi qualificatif à la Coupe d'Afrique continentale. Deux équipes ayant brillé à la première étape de la Coupe de Madagascar, fin mai, au Tanana Soa à Ambohimanga Rova, figurent parmi les engagées. En tête de liste, il y a le duo vainqueur du Round I de la Coupe nationale, les joueurs de la Gendarmerie nationale volleyball, les frères Waltino Andriafaramanana et Julio Randriafaramanana. La deuxième formation est composée de Thierry Antonio Robsell et Bradley Michel Andrianjafy, demi-finalistes à la Coupe de Madagascar.

Quatre pays de la région y seront représentés, en l'occurrence le pays hôte, les Seychelles, Maurice, Madagascar et les Comores. Du côté des filles, l'équipe vainqueur de la coupe, la paire Marina Ali-Julienne Odedah, est parmi les engagées.

Assidue

La deuxième équipe est constituée par l'assidue en compétition régionale, Holiarisoa Andriamihasoa Ravonitseheno, qui sera cette fois en compagnie de Joelle Hariniaina Yannick Andrianirina.

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Andry, auparavant aux côtés d'Andreas Momi Ramanintsy, avait décroché la médaille de bronze lors de la Coupe de la zone 7 de la CAVB à Moroni, aux Comores, en décembre 2025, et le titre de vice-championne lors de l'édition à Mahajanga, en novembre 2024. Déjà sur place, la troisième formation est composée de deux expatriées des Seychelles, Anthares Melissa Rambony et Rose de Lima Alfred, anciennes pièces maîtresses du club Stef'Auto d'Atsinanana. Les îles en lice sont les Seychelles, Maurice et Madagascar.

« Chaque pays présentera une sélection chacune. Les autres équipes disputeront le Round I de la Zone 7 CAVB. Nous sommes encore en attente de la confirmation des équipes qui défendront les couleurs nationales aux qualifications continentales, mais ce sont logiquement celles championnes à la dernière compétition nationale qui joueront le tournoi qualificatif », explique le directeur technique national, Hasimbola Famonjena Roelison. Normalement, l'équipe nationale pour le tournoi qualificatif devrait être prise en charge par l'État et les autres assureront leurs dépenses pour le déplacement.