Madagascar: Sur la haute ville - Alimbetso rassemble poésie et musique

La première édition d'Alimbetso rassemblera poètes, slameurs et musiciens dans une ambiance intimiste à Andohalo.

Quand les mots rencontrent les cordes et les sonorités traditionnelles, la culture malgache révèle toute sa richesse. Le samedi 20 juin prochain, le site de Vohimasina Andohalo accueillera la première édition d'« Alimbetso », un rendez-vous culturel inscrit dans le cadre du Mois de la langue malgache.

Organisé par l'agence Imanga Conseil, l'événement débutera à 18h 30 dans la Haute Ville. Pensée comme une rencontre à taille humaine, cette première édition limitera volontairement l'accès à cinquante participants afin de préserver la qualité d'écoute et de favoriser une véritable proximité entre les artistes et le public.

Alimbetso mettra en lumière le dialogue entre la poésie malgache contemporaine et la musique acoustique inspirée des traditions locales. L'objectif est de créer un espace d'expression où les mots, les rythmes et les sonorités se répondent pour valoriser la langue et le patrimoine culturel malgaches.

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La partie littéraire réunira les poètes Vanga et Inrianampisorona, accompagnés de la slameuse Na Hassi. À travers la poésie et le slam, ils porteront la richesse et la vitalité de la création orale contemporaine.

Sur le plan musical, le public retrouvera Teta, figure reconnue de la musique tsapiky à la guitare, ainsi que DadaMo, qui fera résonner les sonorités de l'angorodao. Ensemble, ils apporteront une dimension musicale enracinée dans les traditions tout en dialoguant avec les textes déclamés sur scène.

À travers cette initiative, les organisateurs souhaitent contribuer à la promotion de la langue malgache et à la transmission des richesses culturelles du pays. Cette première édition entend ainsi offrir un moment de partage, d'écoute et de découverte dans l'un des lieux emblématiques de la Haute Ville d'Antananarivo.