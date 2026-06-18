Madagascar: Andoharanofotsy - Un bébé meurt électrocuté

18 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Un drame domestique s'est produit à Belambanana, Andoharanofotsy, mardi matin. Une fillette âgée d'un an et deux mois a perdu la vie après avoir été électrocutée dans la maison familiale.

Selon les premières constatations, la fillette jouait à proximité d'un branchement électrique lorsque l'accident s'est produit. Sa jeune tante, chargée de la garder, a tenté de la secourir, mais n'a pas pu éviter l'issue fatale. Touchée elle aussi par la décharge, elle fait l'objet d'un suivi médical à domicile.

Alertés par le personnel du centre de santé de base de niveau II d'Andoharanofotsy, les gendarmes se sont rendus sur place pour constater les faits. Le médecin a confirmé que le décès était dû à une électrocution, sans traces de blessures visibles sur le corps.

La famille a refusé la réalisation d'une autopsie et le corps lui a été remis après les examens. Les autorités locales poursuivent l'enquête pour préciser les circonstances de l'accident, tandis que l'état de santé de la jeune tante reste surveillé de près.

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