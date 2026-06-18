Madagascar: Circulation - Des travaux d'entretien interrompent la Nationale 4

Une grande perturbation est prévue ce jour sur la route nationale 4 reliant Mahajanga à Tana.

Une nouvelle coupure de route est prévue au PK 520+750, au niveau du pont métallique Bailey situé dans le fokontany de Berivotra, dans la commune rurale de Tanambao Andranolava, district de Marovoay.

La circulation des véhicules sera interrompue à partir de 7h ce matin jusqu'à 12h. Cette suspension de la circulation des voitures entre dans le cadre des travaux d'entretien réalisés par le ministère des Travaux publics.

Selon le communiqué du ministère publié sur la toile, aucune déviation n'est prévue. Cette situation signifie que le trafic des taxis-brousse, notamment ceux des coopératives nationales et régionales, ainsi que celui des véhicules particuliers, sera perturbé toute la matinée.

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Le trajet depuis la ville de Mahajanga nécessite au minimum plus de deux heures. Les horaires de départ seront modifiés et avancés de deux heures pour les véhicules qui doivent quitter la ville de Mahajanga à 6h, habituellement. « Nous avons modifié notre départ à 4h. Normalement, on quitte à 6h30 du matin », a expliqué une responsable de la société de transport Malagasycar première classe, hier.

La décision de couper la circulation a surpris la majorité des usagers de cette route nationale, dont les coopératives nationales. « Le communiqué a été publié tardivement sur les réseaux sociaux, vers midi hier. Le ministère devrait trouver d'autres moyens pour informer rapidement les usagers, au moins 48h à l'avance. Nous avons dû aviser individuellement tous nos passagers. Avancer le départ à 4h du matin signifie qu'ils ont dû se réveiller vers 3h », a critiqué un responsable d'une coopérative.

Ces infrastructures routières, dont les ponts métalliques le long de la RN4, se trouvent en état de dégradation faute d'entretien périodique. Ce qui a provoqué l'effondrement de la passerelle lors du passage d'un camion poids lourd transportant de lourds matériaux, au PK 505, à Mangapaika, le 7 juin dernier.

Les travaux d'installation provisoire d'un nouveau pont avancent sur cette partie de la RN4. La Direction d'appui aux urgences (DAU) au sein du ministère et l'équipe de la Direction régionale des transports Boeny sont chargées du chantier.

L'assemblage et l'installation des éléments du pont se poursuivent comme prévu. L'objectif est de rétablir au plus vite la circulation normale sur la RN4. La priorité est de permettre aux usagers de la route de circuler en toute sécurité et sérénité sur ce tronçon stratégique reliant Antananarivo à Mahajanga.