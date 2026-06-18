Ethiopie: Les États-Unis imposent des restrictions en matière de visas aux membres radicaux du TPLF

Addis Ababa — Le Département d'État américain a annoncé des restrictions ciblées en matière de visas à l'encontre des membres radicaux du TPLF et de leurs proches, pour avoir porté atteinte à la paix en Éthiopie.

Le porte-parole du Département d'État, Tommy Pigott, a déclaré : « En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 212(a)(3)(C) de la loi sur l'immigration et la nationalité, le secrétaire Rubio prend des mesures pour imposer des restrictions en matière de visas aux membres radicaux du TPLF et à leurs proches. »

Cette politique de restriction des visas vise les personnes responsables ou complices de la remise en cause de la résolution de la crise dans la région du Tigray, a-t-il ajouté.

Selon le porte-parole, les tensions croissantes entre les partisans de la ligne dure du Front populaire de libération du Tigray (TPLF) et le gouvernement éthiopien menacent de raviver le conflit dans le nord de l'Éthiopie et de compromettre la paix et la sécurité dans toute la région.

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Il a révélé qu'au début de cette année, des membres des Forces de défense du Tigray (TDF) se sont affrontés avec les Forces de défense nationales éthiopiennes (ENDF), leur premier affrontement direct depuis la fin du conflit de 2020-2022 qui avait conduit la région au bord de la famine.

« Des centaines de milliers de civils dans tout le nord de l'Éthiopie ont déjà fui leurs foyers, craignant une reprise de la guerre », indique le communiqué.

Les États-Unis continueront à soutenir le peuple éthiopien, y compris la population du Tigray, qui souhaite vivre dans la paix et la dignité, souligne le communiqué.

Dans cette optique, le porte-parole a déclaré que les États-Unis réaffirmaient leur engagement à continuer d'utiliser tous les moyens à leur disposition pour dénoncer et faire en sorte que les responsables du TPLF et les autres individus qui menacent la paix et la stabilité dans la région rendent des comptes.

Dans une récente interview exclusive accordée à l'ENA, le professeur Kindeya Gebrehiwot, ancien chef du secrétariat du cabinet de la première administration régionale provisoire du Tigray, a averti que le Front populaire de libération du Tigré (TPLF), qui a illégalement renversé l'administration régionale provisoire, suit une ligne de conduite susceptible de replonger le nord de l'Éthiopie dans un cycle dévastateur de conflits.

Il a exhorté les gouvernements, les organisations régionales et les partenaires au développement à adopter une position plus ferme à l'égard de ceux qui sapent le processus de paix au Tigray, a-t-il souligné.

Le professeur Kindeya a salué la « patience sans limite » dont fait preuve le gouvernement éthiopien pour préserver le processus de paix et a mis en avant la résistance croissante de la population de la région du Tigray face à tout retour à la guerre.

Préserver les acquis de l'accord de Pretoria nécessite une vigilance internationale soutenue et un soutien constant à l'engagement politique pacifique, a-t-il souligné.

De même, Aregawi Berhe, ancien président et membre fondateur du TPLF, a déclaré que même si le gouvernement fédéral avait déployé des efforts considérables pour mettre en oeuvre l'accord de paix de Pretoria par le biais d'une aide humanitaire, d'allocations budgétaires et de la mise en place de l'administration provisoire du Tigray, ces efforts n'avaient pas trouvé d'écho auprès de la direction déchue du TPLF.

« Le gouvernement fédéral travaillait d'arrache-pied pour faciliter le processus de paix dans cette région. Mais le bénéficiaire de ces efforts n'était pas disposé à conclure un quelconque accord de paix. »

Il a précisé que les dirigeants du Front populaire de libération du Tigray (TPLF), au lieu de s'engager pleinement dans le processus de paix, avaient considéré l'accord de Pretoria comme une occasion de se regrouper et de poursuivre leurs objectifs à long terme.

M. Aregawi a également souligné que les éléments radicaux au sein du TPLF avaient sapé les gouvernements provisoires successifs mis en place à la suite de l'accord.

Mettant en garde contre les conséquences plus larges d'une reprise du conflit, l'ancien président a déclaré que l'instabilité en Éthiopie aurait des répercussions dans toute la Corne de l'Afrique.