Afrique: L'Union africaine salue l'accord de paix entre les États-Unis et l'Iran

Addis Ababa — Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a salué aujourd'hui l'accord de paix entre les États-Unis et l'Iran, le qualifiant d'étape importante vers la fin des hostilités, l'apaisement des tensions et la promotion d'une paix et d'une stabilité durables au Moyen-Orient.

L'accord de paix signé entre les États-Unis d'Amérique et la République islamique d'Iran démontre le pouvoir du dialogue et de la diplomatie dans la résolution des conflits et l'instauration de la confiance entre les nations, a affirmé le président.

Se félicitant de cette avancée, le président de la Commission de l'Union africaine a déclaré que « cet accord démontre le pouvoir du dialogue et de la diplomatie pour résoudre les conflits et instaurer la confiance entre les nations. Il offre un regain d'espoir pour la paix, la stabilité et la coopération dans une région dont la sécurité et la prospérité revêtent une importance mondiale ».

Le président de l'UA a salué le leadership et l'engagement constructif de toutes les parties concernées et a reconnu le rôle du président Trump dans la poursuite des efforts qui ont contribué à la conclusion de l'accord.

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Il a également salué les efforts importants de médiation et de facilitation déployés par le Pakistan, Oman et le Qatar pour faire avancer le dialogue et instaurer la confiance entre les parties.

Youssouf a exprimé l'espoir que cet accord ouvrirait la voie à une paix durable, à la stabilité régionale et à une coopération internationale renforcée, conformément à l'engagement de l'Union africaine en faveur du règlement pacifique des différends par le dialogue et la diplomatie.

Selon le président, l'Union africaine est prête à soutenir toutes les initiatives qui favorisent la paix, la coopération et le respect mutuel entre les nations.