Afrique: Le Soudan participe à la réunion des pays de la région des Grands Lacs

Le Soudan a participé aux travaux de la 40e réunion du Comité d'appui technique du Cadre pour la paix, la sécurité et la coopération des pays de la région des Grands Lacs, qui s'est tenue à Nairobi les 15 et 16 juin 2026.

La délégation du Soudan était présidée par l'ambassadeur Mohamed Osman Okasha, ambassadeur adjoint du Soudan en Kenya.

Au cours de la réunion, la délégation du Soudan a affirmé son engagement envers les principes du Cadre pour la paix, la sécurité et la coopération, ainsi que sa poursuite de son rôle pour le renforcement de la sécurité et de la stabilité régionales et dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé transfrontalier.

La délégation a passé en revue les développements de la situation au Soudan, soulignant les graves répercussions de la rébellion de la milice terroriste de soutien rapide et les crimes et violations à grande échelle qu'elle a commis à l'encontre des civils et la destruction des infrastructures, tout en mettant en garde contre les conséquences de ces actes sur la sécurité et la stabilité des pays de la région.

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La délégation a également souligné que le soutien extérieur continu apporté à cette milice, notamment par les Émirats arabes unis, contribue à prolonger la guerre et entrave les efforts visant à parvenir à une paix juste et durable.

Par ailleurs, il a passé en revue le progrès réalisé par le gouvernement soudanais pour rétablir la sécurité et la stabilité dans plusieurs États, à la tête desquels Khartoum, ainsi que pour reprendre le fonctionnement des institutions de l'État et des services essentiels, ainsi que le lancement des efforts de reconstruction et le retour des citoyens dans leurs régions.

Le Soudan a salué les efforts menés par l'Union africaine et les partenaires régionaux et internationaux pour mettre fin à la guerre, soulignant que la feuille de route présentée par le Premier ministre, Dr Kamel Idris, qui prévoit le cessez-le-feu, la protection des civils, la facilitation de l'accès à l'aide humanitaire et le lancement d'un processus politique national compréhensif , constitue la base d'une paix durable.