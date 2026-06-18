Mali: Au pays - Le ministère des Finances dément l'annonce de nouvelles mesures fiscales

Le ministère de l'Économie et des Finances (Mef) tient à informer le public qu'un prétendu communiqué de presse daté du 16 juin 2026 et annonçant de nouvelles mesures fiscales, notamment une augmentation de la taxe sur la consommation, l'instauration d'une contribution obligatoire sur les salaires des travailleurs ainsi que d'autres prélèvements, circule actuellement sur diverses plateformes numériques, notamment via WhatsApp.

«Ce document qui est un faux communiqué, fabriqué et diffusé dans le but de désinformer, n'émane pas du ministère de l'Économie et des Finances », précise le ministère dans un communiqué de presse.

Le ministère de l'Économie et des Finances rappelle que toute mesure fiscale ou parafiscale est adoptée conformément aux procédures légales et réglementaires en vigueur et fait l'objet d'une communication officielle à travers les canaux institutionnels habilités.

Face à cette tentative manifeste de manipulation de l'opinion, le Ministère invite les citoyens à faire preuve de vigilance et à se référer exclusivement aux sources officielles du Gouvernement pour toute information relative aux politiques économiques, financières et fiscales de l'État.

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Le ministère de l'Économie et des Finances remercie les populations pour leur confiance et leur sens élevé de responsabilité face aux campagnes de désinformation visant à semer la confusion au sein de l'opinion publique.