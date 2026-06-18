Ile Maurice: Une importante plantation de cannabis démantelée par l'ADSU

Une opération menée par l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) de Saint-Pierre a conduit, tôt ce jeudi 18 juin, à la découverte d'une importante plantation de cannabis dans une maison située à L'Agrément, Saint-Pierre.

L'intervention, effectuée vers 6 h 30, a également abouti à l'arrestation d'un habitant de la localité, âgé de 40 ans. Il a été placé en détention dans le cadre de l'enquête.

Lors de la perquisition, les enquêteurs ont découvert un système de culture installé dans deux pièces de la maison, aménagées pour la production de cannabis.

Dans la première chambre, 12 contenants en plastique remplis de terre ont été saisis, chacun abritant un plant de cannabis présumé mesurant entre 60 centimètres et 1,90 mètre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La seconde pièce contenait 24 sacs en plastique disposés au sol, également remplis de terre et d'engrais, servant à la culture de plants de cannabis présumé dont la hauteur variait entre 1,10 mètre et 2,10 mètres.

Les policiers ont également mis la main sur un sac contenant des feuilles soupçonnées d'être du cannabis, pour un poids total de 2 041,09 grammes.

Au total, 36 plants de cannabis présumé ont été saisis. Leur poids combiné est estimé à environ 20 kilogrammes, selon les premières évaluations des enquêteurs.

L'enquête a par ailleurs révélé la présence d'un dispositif sophistiqué destiné à favoriser la croissance des plantations. Les deux pièces étaient équipées d'un système d'extraction d'air relié à des conduits permettant l'évacuation vers l'extérieur de la maison.

Les policiers ont également découvert trois panneaux d'éclairage LED utilisés pour la culture en intérieur. Ces équipements étaient reliés à une installation électrique comprenant un disjoncteur, des interrupteurs, un ballast ainsi que plusieurs rallonges destinées à alimenter le dispositif.

Selon les estimations de l'ADSU, la valeur marchande de la drogue présumée saisie s'élève à environ Rs 3,24 millions.

L'enquête se poursuit.