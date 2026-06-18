Ile Maurice: World Knits - L'espoir renaît pour les employés, mais l'inquiétude demeure

L'espoir refait surface chez les quelque 550 employés de World Knits Ltd, Kline Textiles Ltd et Universal Fabrics Ltd. Alors que l'avenir des trois entreprises, placées sous administration volontaire, suscitait de vives inquiétudes ces dernières semaines, le ministre du Travail, Reza Uteem, a annoncé qu'un plan de redressement a été élaboré afin de permettre la reprise des activités.

À l'issue d'une rencontre qu'il qualifie de «fructueuse» avec Rajeev Basgeet, administrateur des trois sociétés, le ministre a indiqué qu'un plan de relance est désormais en place et que plusieurs commandes sont déjà en préparation pour soutenir le redémarrage des opérations. Selon lui, la coopération et le soutien des employés seront essentiels pour assurer la mise en oeuvre de ce plan de redressement des compagnies.

Reza Uteem a assuré que la priorité sera accordée aux emplois des travailleurs mauriciens. L'administrateur s'attend, d'ici la fin de cette semaine, à percevoir des revenus provenant de certaines commandes déjà enregistrées. Ces fonds devraient permettre de régler les salaires impayés et d'autres montants dus aux employés.

Suspendus à une lueur d'espoir

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Cette annonce intervient quelques jours seulement après la mobilisation des employés devant les bureaux du ministère du Travail. Accompagnés de leur négociateur syndical, Atma Shanto, de la Fédération des travailleurs unis, ils avaient exprimé leur détresse face à leur avenir incertain..

Les 550 employés du groupe World Knits savent que leur entreprise traverse une période critique depuis sa mise sous administration volontaire. Mais derrière les chiffres se cachent des familles entières, des mamans et des femmes qui constituent la majorité de la main-d'oeuvre et qui vivent depuis plusieurs semaines dans l'angoisse.

Pour Atma Shanto, deux préoccupations majeures demeurent : le paiement des salaires dus et la préservation des années de service accumulées au fil des ans. Des acquis qui représentent bien plus qu'un simple aspect administratif, mais le fruit de décennies de labeur et de sacrifices.

Le spectre de Star Knitwear

Si les déclarations du ministre apportent une certaine lueur d'espoir, la prudence reste de mise parmi les employés, qui attendent désormais des actions concrètes et surtout le versement effectif des sommes qui leur sont dues. Cette situation n'est pas sans rappeler celle de Star Knitwear. Plusieurs anciens employés de cette entreprise attendent toujours le paiement de leurs compensations, malgré les nombreuses démarches entreprises.

Ce précédent alimente aujourd'hui les craintes des travailleurs de World Knits. Beaucoup redoutent que les promesses de redressement tardent à se matérialiser et que leur dossier ne connaisse le même sort que celui de Star Knitwear. En attendant, entre espoir et appréhension, des centaines de travailleurs continuent de guetter la moindre évolution. Car au-delà des chiffres et des plans de restructuration, ce sont les moyens de subsistance et l'avenir de nombreuses familles qui sont en jeu.