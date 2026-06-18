Ile Maurice: Plus d'un demi-milliard de roupies échangées sur la plateforme boursière en une semaine

La valeur des transactions réalisées sur la plateforme multidevises de la Bourse de Maurice a franchi, au cours de la semaine écoulée, le cap du demi-milliard.

Les échanges effectuées sur le Marché officiel ont totalisé Rs 608,1 millions, tirés principalement par les transactions sur African Domestic Bond Fund ETF (Rs 286,3 millions), MCB Group Limited (Rs 215,3 millions), les obligations de MCB Group Limited (Rs 33 millions), CM Diversified Credit Ltd (Rs 13,3 millions) et New Mauritius Hotels Limited (Rs 8,6 millions).

L'indice de rendement total, le SEMTRI, a enregistré une légère baisse de 0,56 % durant la semaine et a clôturé la séance de ce mercredi à 10603,94 points. Le SEMDEX a clôturé la même semaine à 2165,70 points. L'indice SEM-10, qui regroupe les valeurs à forte capitalisation boursière, a fini la séance à 410,83 points. À la clôture du marché de mercredi, la capitalisation boursière du Marché Officiel s'élevait à Rs 348,1 milliards.

Sur les 65 titres cotés, six ont terminé la semaine à la hausse, 40 sont demeurés stables et 19 à la baisse. Les plus fortes hausses concernent : Africa Eats Limited (USD) (+2,04 %), Fincorp Investment Ltd (+1,69 %), New Mauritius Hotels Limited (Pref) (+0,50 %), United Basalt Products Ltd (+0,13 %) et Lux Island Resorts Ltd (+0,11 %).

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Les plus fortes baisses concernent : P.O.L.I.C.Y Ltd (-7,19 %), Alteo Limited (-4,35 %), Promotion and Development Ltd (-3,80 %), Almarys Limited (-3,23 %) et BlueLife Limited (-3,08 %). Une liste des dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en bourse indique des performances variant de 11,45 % à 19,28 % (voir tableau ci-contre).

Sur le Development & Enterprise Market (DEM), les indices DEMEX et le DEMTRI ont clôturé la séance de mercredi à 217,98points et 389,32points respectivement. La capitalisation boursière se chiffrait à Rs33,4milliards. Des transactions totalisant Rs 9,6millions ont été enregistrées durant la semaine.

Les dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en Bourse sont : The Union Sugar Estates Co. Ltd, Phoenix Investment Company Ltd, Livestock Feed Ltd, Associated Commercial Ltd, United Bus Service Ltd, Swan Life Ltd, ABC Motors Company Ltd, Excelsior United Development Companies Ltd, Compagnie Immobilière Ltée et Les Moulins de la Concorde Ltée. Les rendements de ces dix compagnies se situent entre 10,69 % et 21,47 %.

Sur le plan international, le Dow Jones et le NASDAQ ont gagné 2,22 % et 2,72 % respectivement en une semaine. Le DAX, le FTSE100 et le CAC-40 ont enregistré une hausse de 1,95 %, 2,61 % et 2,97 % respectivement durant la même période.