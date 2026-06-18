Ile Maurice: Les prix à la production en hausse de 2,5 % au premier trimestre

18 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Shivanee Runghen

Les coûts de production ont poursuivi leur progression dans l'industrie manufacturière. Selon les dernières données de Statistics Mauritius, les prix à la production destinés au marché local ont augmenté de 2,5 % au premier trimestre 2026. L'indice est ainsi passé de 169,6 points en décembre 2025 à 173,8 points en mars 2026, ce qui a confirmé une hausse régulière sur la période. L'évolution a été progressive avec une hausse de 0,7% en janvier, de 1,2% en février puis de 0,6 % en mars.

Sur l'ensemble du trimestre, l'indice moyen s'est établi à 172,5 points, soit une hausse de 2,1% par rapport au trimestre précédent. Cette progression a été principalement portée par les produits métalliques (+4,1 %), les produits minéraux non métalliques (+2,2%), le matériel de transport (+4,1 %) et surtout les autres produits manufacturés (+18,3%). Seule la baisse des véhicules automobiles, remorques et semi-remorques (-9 %) a limité cette tendance haussière.

En glissement annuel, la hausse a été plus marquée encore. L'indice moyen a progressé de 7,5 % par rapport au premier trimestre 2025, soit une hausse de 12 points sur un an. Cette évolution a été tirée par plusieurs segments, notamment les produits alimentaires et boissons (+6,1 %), les produits métalliques (+8 %), l'habillement (+10,8%), le matériel de transport (+26,5%), les produits minéraux non métalliques (+5,3 %), les produits chimiques (+1,7 %) et les autres produits manufacturés (+46,3 %).

Le secteur de l'alimentation et des boissons, qui constitue près de 44,7 % de l'industrie manufacturière, a été l'un des principaux moteurs de cette performance. Son indice est passé de 164 points en décembre 2025 à 165,8 points en mars 2026 (+1,1 %). Après une stabilité en janvier, les prix ont augmenté de 0,6 % en février puis de 0,5 % en mars. Cette hausse a été notamment liée au renchérissement des aliments pour animaux (+2,9 %), des produits de boulangerie (+1,9 %), de la minoterie (+1,8 %), des produits laitiers (+1,5 %) et des huiles et graisses (+1,2 %).

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Les autres produits alimentaires ont également progressé (+3,7 %), portés par les épices, sauces et condiments (+4,2 %). Par rapport au trimestre précédent, l'indice du secteur alimentaire et des boissons a progressé de 0,5 %. Les produits alimentaires ont augmenté de 0,9 %, soutenus par les produits laitiers (+1,8 %), la boulangerie (+1,3 %), les aliments pour animaux (+1,1%) et les autres produits alimentaires (+2,1 %). À l'inverse, la minoterie a reculé (-0,7 %), tandis que les boissons sont restées stables.

Sur un an, la hausse a atteint 6,1 %. Les produits alimentaires ont progressé de 2,3 %, tirés notamment par les produits laitiers (+9 %), les produits de la mer (+10,7 %), les fruits et légumes transformés (+5,4 %), la boulangerie (+4,4%), les huiles et graisses (+1,5 %) et les produits carnés (+1,3 %). La minoterie a reculé (-4,3 %). Les boissons ont affiché une forte hausse (+13,7 %), portée par les eaux et boissons gazeuses (+22,5 %), les vins (+16,3 %), les bières (+12,7 %) et les boissons distillées (+11,5 %).

Les autres branches industrielles ont suivi également une tendance haussière plus modérée. Le secteur chimique (8,9% de la pondération) a atteint 153,9 points en mars 2026, en hausse de 0,3 % sur le trimestre. Après un léger recul en janvier (-0,1 %) et une stabilité en février, les prix sont repartis à la hausse en mars, portés par les savons et produits d'hygiène (+0,3%), malgré une baisse des produits chimiques de base (-0,5 %). Sur un an, la hausse a atteint 1,7%, soutenue par les savons et détergents (+4,2 %) et les peintures et vernis (+1,2 %).

Le secteur du caoutchouc et du plastique a progressé également. Son indice a atteint 170,6 points en mars 2026, soit +0,9 % sur le trimestre. L'évolution mensuelle (+0,1 % en janvier, +0,7 % en février, +0,2% en mars) a été entièrement portée par les produits en plastique. Sur un an, la hausse s'est établie à 0,8 %.

Enfin, sur le long terme, les données ont confirmé une tendance structurelle à la hausse. En moyenne annuelle, l'indice du secteur manufacturier est passé de 155,1 points en 2024 à 165,1 points en 2025 (+6,4 %). L'agroalimentaire a progressé de 6,2 %, la chimie de 3,1 % et le plastique et caoutchouc de 7,5 %. Depuis 2021, les principaux indices du secteur manufacturier ont suivi une trajectoire globalement ascendante, à l'exception de la chimie, marquée par des fluctuations avant un rebond en 2025.

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