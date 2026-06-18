Ile Maurice: Les prix à la production en hausse de 2,5 % au premier trimestre

Les coûts de production ont poursuivi leur progression dans l'industrie manufacturière. Selon les dernières données de Statistics Mauritius, les prix à la production destinés au marché local ont augmenté de 2,5 % au premier trimestre 2026. L'indice est ainsi passé de 169,6 points en décembre 2025 à 173,8 points en mars 2026, ce qui a confirmé une hausse régulière sur la période. L'évolution a été progressive avec une hausse de 0,7% en janvier, de 1,2% en février puis de 0,6 % en mars.

Sur l'ensemble du trimestre, l'indice moyen s'est établi à 172,5 points, soit une hausse de 2,1% par rapport au trimestre précédent. Cette progression a été principalement portée par les produits métalliques (+4,1 %), les produits minéraux non métalliques (+2,2%), le matériel de transport (+4,1 %) et surtout les autres produits manufacturés (+18,3%). Seule la baisse des véhicules automobiles, remorques et semi-remorques (-9 %) a limité cette tendance haussière.

En glissement annuel, la hausse a été plus marquée encore. L'indice moyen a progressé de 7,5 % par rapport au premier trimestre 2025, soit une hausse de 12 points sur un an. Cette évolution a été tirée par plusieurs segments, notamment les produits alimentaires et boissons (+6,1 %), les produits métalliques (+8 %), l'habillement (+10,8%), le matériel de transport (+26,5%), les produits minéraux non métalliques (+5,3 %), les produits chimiques (+1,7 %) et les autres produits manufacturés (+46,3 %).

Le secteur de l'alimentation et des boissons, qui constitue près de 44,7 % de l'industrie manufacturière, a été l'un des principaux moteurs de cette performance. Son indice est passé de 164 points en décembre 2025 à 165,8 points en mars 2026 (+1,1 %). Après une stabilité en janvier, les prix ont augmenté de 0,6 % en février puis de 0,5 % en mars. Cette hausse a été notamment liée au renchérissement des aliments pour animaux (+2,9 %), des produits de boulangerie (+1,9 %), de la minoterie (+1,8 %), des produits laitiers (+1,5 %) et des huiles et graisses (+1,2 %).

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Les autres produits alimentaires ont également progressé (+3,7 %), portés par les épices, sauces et condiments (+4,2 %). Par rapport au trimestre précédent, l'indice du secteur alimentaire et des boissons a progressé de 0,5 %. Les produits alimentaires ont augmenté de 0,9 %, soutenus par les produits laitiers (+1,8 %), la boulangerie (+1,3 %), les aliments pour animaux (+1,1%) et les autres produits alimentaires (+2,1 %). À l'inverse, la minoterie a reculé (-0,7 %), tandis que les boissons sont restées stables.

Sur un an, la hausse a atteint 6,1 %. Les produits alimentaires ont progressé de 2,3 %, tirés notamment par les produits laitiers (+9 %), les produits de la mer (+10,7 %), les fruits et légumes transformés (+5,4 %), la boulangerie (+4,4%), les huiles et graisses (+1,5 %) et les produits carnés (+1,3 %). La minoterie a reculé (-4,3 %). Les boissons ont affiché une forte hausse (+13,7 %), portée par les eaux et boissons gazeuses (+22,5 %), les vins (+16,3 %), les bières (+12,7 %) et les boissons distillées (+11,5 %).

Les autres branches industrielles ont suivi également une tendance haussière plus modérée. Le secteur chimique (8,9% de la pondération) a atteint 153,9 points en mars 2026, en hausse de 0,3 % sur le trimestre. Après un léger recul en janvier (-0,1 %) et une stabilité en février, les prix sont repartis à la hausse en mars, portés par les savons et produits d'hygiène (+0,3%), malgré une baisse des produits chimiques de base (-0,5 %). Sur un an, la hausse a atteint 1,7%, soutenue par les savons et détergents (+4,2 %) et les peintures et vernis (+1,2 %).

Le secteur du caoutchouc et du plastique a progressé également. Son indice a atteint 170,6 points en mars 2026, soit +0,9 % sur le trimestre. L'évolution mensuelle (+0,1 % en janvier, +0,7 % en février, +0,2% en mars) a été entièrement portée par les produits en plastique. Sur un an, la hausse s'est établie à 0,8 %.

Enfin, sur le long terme, les données ont confirmé une tendance structurelle à la hausse. En moyenne annuelle, l'indice du secteur manufacturier est passé de 155,1 points en 2024 à 165,1 points en 2025 (+6,4 %). L'agroalimentaire a progressé de 6,2 %, la chimie de 3,1 % et le plastique et caoutchouc de 7,5 %. Depuis 2021, les principaux indices du secteur manufacturier ont suivi une trajectoire globalement ascendante, à l'exception de la chimie, marquée par des fluctuations avant un rebond en 2025.