Ile Maurice: Une employée de maison affirme avoir été séquestrée avec ses enfants par son ancienne employeuse

Une habitante de Bramsthan, âgée de 37 ans, a porté plainte à la police après avoir vécu ce qu'elle décrit comme une véritable épreuve au domicile de son ancienne employeuse, à Riche-Mare, Flacq. La trentenaire affirme avoir été retenue contre son gré avec ses trois jeunes enfants et avoir subi des menaces après avoir cessé de se rendre à son travail.

Selon sa version des faits, elle travaillait depuis environ trois mois comme employée de maison dans cette résidence. Le 11 juin, alors qu'elle effectuait ses tâches ménagères, elle aurait découvert dans une chambre des objets qu'elle jugeait suspects. Craignant que ses employeurs soient impliqués dans des activités illicites, elle aurait alors décidé de ne plus retourner travailler.

Le 15 juin, son employeuse l'aurait contactée par téléphone afin de connaître les raisons de son absence. La mère de famille lui aurait expliqué que ses trois enfants étaient malades. Selon sa plainte, son employeuse lui aurait demandé de reprendre le travail en venant avec ses enfants, lui assurant qu'elle pourrait s'occuper d'eux.

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Le lendemain matin, la trentenaire se serait rendue à la résidence avec ses trois enfants. Vers 9 h 45, son employeuse lui aurait demandé de la suivre dans le salon pour discuter. Une fois à l'intérieur, la porte aurait été verrouillée.

La plaignante affirme que plusieurs membres de la famille étaient présents, notamment les beaux-parents de son employeuse ainsi qu'un adolescent. Peu après, la belle-mère aurait fait sortir les deux aînés avant de refermer la porte à clé, les séparant de leur mère.

La mère de famille soutient avoir alors entendu ses enfants pleurer, crier et appeler à l'aide depuis l'extérieur de la pièce.

Toujours selon ses déclarations, son employeuse l'aurait interrogée sur les raisons de son départ et sur ce qu'elle aurait pu voir dans la maison. Elle affirme également avoir été menacée afin de révéler ce qu'elle savait. Face à ses dénégations, son employeuse aurait demandé à son fils de filmer la scène.

La plaignante allègue en outre que son ancienne employeuse l'aurait menacée de porter contre elle une fausse accusation de vol si elle ne coopérait pas. Avant de la laisser partir, elle lui aurait également signifié que toute information divulguée à l'extérieur lui serait immédiatement attribuée.

Vers 11 h 30, les portes auraient finalement été ouvertes à sa demande et elle aurait pu quitter les lieux avec ses trois enfants.

Dans sa plainte, la mère de famille affirme qu'elle et ses enfants ont été retenus contre leur volonté pendant environ 45 minutes. Une enquête a été ouverte afin d'établir les circonstances exactes de cette affaire et de vérifier les allégations de la plaignante.