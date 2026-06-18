Afrique: A New York, les supporters sénégalais espèrent un sursaut des Lions face à la Norvège et l'Irak

Les Sénégalais de New York, "très déçus" de la défaite d'entrée des Lions à la Coupe du monde, mardi, espèrent un sursaut des champions d'Afrique lors des deux prochains matchs de groupe face à la Norvège et l'Irak.

A Harlem, dans le quartier surnommé "Little Senegal" (Petit Sénégal), en raison de la forte présence de ressortissants sénégalais, la déception est le sentiment le mieux partagé vingt-quatre heures après le revers (1-3) contre la France.

Dans ce fief sénégalais de New York, coincé entre la 116e rue et la 5e avenue, les drapeaux du Sénégal s'affichent partout : sur les devantures des salons de coiffure, des boutiques et autres cafés. Ils ornent les murs et rappellent la ferveur patriotique des expatriés sénégalais.

Dans les conversations, la prestation des protégés de l'entraineur Pape Thiaw revient toujours. Comme une prolongation du match de mardi disputé au MetLife Stadium du New Jersey face à l'équipe de France.

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Débout devant une échoppe, Abdoulaye Niang, la trentaine, le drapeau sénégalais autour du cou, ne digère toujours pas le revers des champions d'Afrique.

"J'ai suivi le match, mais je suis très déçu. On espérait que nos Lions allaient battre la France pour leur entrée en matière. Le coach a fait des erreurs dans son classement, alors que nos joueurs ont les mêmes valeurs", explique ce ressortissant sénégalais originaire de la région de Louga, dans le nord du pays.

Comme Abdoulaye Niang, ses amis assis sur des chaises de fortune, livrent des analyses "approfondies" du début manqué des Lions.

Venu de Paris pour suivre le match Sénégal-France, Salif Diao, laisse éclater sa colère.

"J'ai fait des kilomètres pour venir regarder le duel Sénégal-France, mais la défaite m'a meurtri. Je pense que nous avions les moyens de remporter ce match ou au moins d'obtenir un nul", estime ce jeune Sénégalais basé à Paris.

"Ce qui me fait très mal, c'est que je serai chambré par mes collègues à mon retour en France", confie-t-il, avant de trancher : "Sadio Mané n'aurait pas dû terminer le match, Ismaila Sarr n'a pas grandi. Si Ismaila Sarr et Nicolas Jackson avaient concrétisé leurs nombreuses occasions, nous ne serions pas dans cette situation".

Devant son échoppe, Talla Niang, la cinquantaine, tenancier d'une boutique dans cette enclave sénégalaise à New York, ne comprend pas les deux visages montrés par les Lions mardi face aux Bleus.

"On pouvait limiter les dégâts à 2-1, mais le score de 3-1 est très dur", lance-t-il, en appelant à titulariser davantage de jeunes joueurs comme Ibrahim Mbaye.

Pour la suite de la compétition, Talla Niang exhorte les joueurs sénégalais à être "plus déterminés" afin de battre la Norvège et l'Irak.

De passage à "Petit Sénégal", l'acteur culturel et promoteur de "La Marmite du Coeur", Moustapha Dieng, plus connu sous le surnom "Tapha Dabrains", relativise la défaite des Lions.

"C'est un match de football. Il y a beaucoup d'émotions, mais nous invitons les supporters sénégalais à revenir à la raison. En 2022, l'Argentine avait perdu d'entrée contre l'Arabie Saoudite, avant de devenir championne du monde", rappelle-t-il.

Pour lui, l'état d'esprit des supporters ne doit pas fléchir avant celui des joueurs. "Tapha Dabrains" appelle à une remobilisation autour de l'équipe, tout en déplorant l'acharnement sur les réseaux sociaux contre le sélectionneur Pape Thiaw.

"Pape Thiaw nous a offert la Coupe d'Afrique en janvier, il ne faut pas l'oublier. Mobilisons-nous autour de lui, c'est un bon coach, ancien joueur, qui connait les enjeux comme les Lions eux-mêmes. Nous avons entamé timidement, mais ça va venir", souligne le promoteur de "La Marmite du coeur".

Malgré la déception générale, certains ressortissants sénégalais, à l'image de Moustapha Dieng, restent confiants et pensent que les Lions vont se ressaisir lors des prochaines sorties du groupe I face à la Norvège et l'Irak.