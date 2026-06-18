Sénégal: Le Premier ministre invite les acteurs de l'éducation à 'toujours privilégier le dialogue'

Dakar — Le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô, a invité, jeudi, les fonctionnaires et les partenaires sociaux à toujours privilégier le dialogue pour régler les problèmes de l'école sénégalaise et à ne pas la prendre "en otage".

"Je pense que l'école doit cesser d'être prise en otage, soit par nous autres fonctionnaires, soit par les partenaires sociaux. Nous devons discuter de tout", a déclaré le Premier ministre, à l'occasion d'un conseil interministériel sur la préparation des examens de fin d'année.

Pour Ahmadou Al Aminou Lô, tous les acteurs du système éducatif, dont le gouvernement en premier, doivent permettre à l'école d'être en dehors des problèmes d'adultes.

"Cela veut dire quoi ? Venez nous parler. Portez des brassards rouges. Faites ce que vous voulez, mais ne prenons plus l'école en otage", a-t-il plaidé.

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Il s'est engagé, avec le ministère de l'Education nationale et tous les secteurs concernés, à dire "toujours la vérité, rien que la vérité, toute la vérité" par rapport à ce que le gouvernement peut faire.

S'agissant des engagements pris par le gouvernement précédent, il a rassuré qu'ils seront mis en oeuvre dans le cadre du Pacte national de stabilité sociale.

"Je reçois cet après-midi le ministre pour explicitement regarder ce qu'on peut faire sur le Pacte social. Donc, nous vous demandons d'assumer vos responsabilités devant Dieu, parce que les enfants, nous ne devons pas les prendre en otage. C'est valable pour le secteur de la santé", a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a demandé aux acteurs de l'éducation de faire confiance au président de la République et à son gouvernement.

"Nous ne ferons plus jamais sourde oreille à ce qui peut se régler [...] Nous ne le ferons plus jamais", a promis le chef du gouvernement.