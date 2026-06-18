Sénégal: Absa Faye appelle à renforcer l'accès des femmes aux soins

Dakar — La première dame, Absa Faye, a appelé, jeudi à Dakar, à renforcer la protection des droits des femmes en matière de santé, soulignant l'importance de la Couverture sanitaire universelle (CSU).

"Le défi actuel consiste à faire respecter pleinement les droits et la dignité des femmes dans l'accès aux soins. Les avancées médicales ne sauraient produire tous leurs effets sans une transformation des sociétés", a déclaré l'épouse du chef de l'Etat.

Elle prenait part au premier Congrès international de la santé de la femme africaine qui se tient les 18 et 19 juin sur le thème "Santé de la femme africaine : entre droits, défis et société".

"Investir dans la santé d'une femme, c'est sécuriser l'avenir de toute une communauté et garantir la trajectoire de développement d'une nation", a soutenu Mme Faye, ajoutant que la santé des femmes doit être considérée comme "un droit humain inébranlable et non négociable".

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Absa Faye a insisté sur l'importance de la couverture sanitaire universelle, estimant qu'aucune femme ne devrait être privée de soins en raison de ses moyens financiers ou de son lieu de résidence.

Elle a également plaidé pour une approche holistique du bien-être féminin intégrant la santé physique, la santé mentale et la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes.

La première dame a par ailleurs invité les participants à "briser les tabous" entourant la santé mentale et à renforcer les mécanismes de prise en charge psychologique, judiciaire et sociale des victimes de violences.

Évoquant les maladies non transmissibles, elle a souligné l'importance de mettre l'accent sur la prévention des cancers, notamment celui du col de l'utérus, qualifiant la vaccination contre le papillomavirus humain (HPV) de stratégie "essentielle" pour protéger les jeunes filles et préserver leur avenir.

Saluant l'expertise des chercheurs, professionnels de santé et jeunes talents participant à la rencontre, Absa Faye a promis de suivre "avec attention" les recommandations issues de leurs travaux et de contribuer à les porter auprès des plus hautes autorités du pays.