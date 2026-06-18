Afrique: Mondiale 2026/Côte d'Ivoire-Allemagne - ELye Wahi forfait, la FIF s'explique

Côte d'Ivoire affronte l'équipe de l'Allemagne ce samedi 20 juin dans le cadre des matchs de poules du mondiale 2026. L'attaquant ivoirien ELye Wahi a été déclaré forfait pour cette rencontre. Dans un communiqué de la fédération ivoirienne de football publié ce jeudi 18 juin 2026, la FIF donne les raisons de cette absence.

Retrouvez l'intégralité du communiqué.

La Fédération Ivoirienne de Football a pris connaissance des différents articles et informations publiés dans la journée de ce mercredi 17 juin 2026 concernant l'international ivoirien Elye Wahi.

À ce jour, la FIF n'a été officiellement saisie d'aucune procédure judiciaire ou administrative le concernant.

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Dans cette période particulièrement délicate, la FIF apporte tout son soutien au joueur et lui réaffirme sa confiance. Elye Wahi demeure un élément important de la sélection nationale de Côte d'Ivoire.

La FIF informe également que le joueur ne pourra pas effectuer le déplacement de la délégation au Canada.

En effet, les autorisations administratives nécessaires à son entrée sur le territoire canadien n'ont pas pu être obtenues à ce stade.

Elye Wahi restera donc aux États-Unis dans l'attente du retour de l'équipe.

La Fédération Ivoirienne de Football continuera de suivre la situation avec attention et communiquera toute information officielle utile.