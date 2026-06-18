Cote d'Ivoire: Assemblée générale de l'Airf à Abidjan/ Laurent Wauquiez - ' Le pays, sous l'impulsion du Président Ouattara, est devenue un modèle '

La Côte d'Ivoire continue de récolter les fruits de sa stabilité politique, de son dynamisme économique et de son engagement en faveur de la Francophonie. Le 16 juin 2026, en marge de l'assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones (Airf), son président, Laurent Wauquiez, ancien ministre français, a exprimé toute son admiration pour le parcours du pays, au terme d'une audience accordée par le Président de la République, Alassane Ouattara.

" La Côte d'Ivoire, sous l'impulsion du Président Ouattara, est devenue un modèle de fidélité à la Francophonie et de réussite économique qui inspire tous les pays et toutes les régions francophones", a déclaré Laurent Wauquiez devant les journalistes présents à la résidence du Chef de l'Etat. Pour lui, le choix d'Abidjan pour accueillir l'assemblée générale de l'Airf n'est pas fortuit. Il constitue, avant tout, "un symbole de reconnaissance" à l'endroit du Chef de l'État pour son action en faveur de la Francophonie et pour les performances remarquables enregistrées par le pays, ces dernières années.

Le président de l'Airf a souligné le caractère exceptionnel de cette rencontre qui réunit, dans la capitale économique ivoirienne, des représentants des régions francophones du monde entier, en présence de la Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo. Une rencontre placée sous le signe du développement des partenariats entre les territoires francophones.

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Laurent Wauquiez a insisté sur la nécessité de promouvoir une Francophonie économique créatrice d'opportunités pour tous les États membres. À cet effet, il a évoqué plusieurs exemples de coopération entre la Côte d'Ivoire et la région française qu'il représente. Il a notamment cité l'entreprise ivoirienne Plastica qui a repris avec succès ses activités industrielles dans sa région. Il a également annoncé des projets de collaboration avec des entreprises françaises, notamment dans la transformation de la badiane, afin de produire localement de la poudre d'amande destinée à la fabrication de macarons, avec pour objectif de valoriser davantage les productions agricoles ivoiriennes.

D'autres pistes de coopération ont été examinées avec le Chef de l'État, notamment dans les domaines de la formation des fonctionnaires et de la gestion des eaux lagunaires, grâce à l'expertise d'entreprises françaises spécialisées.

Au-delà des questions économiques, Laurent Wauquiez a tenu à saluer le rôle stratégique joué par la Côte d'Ivoire dans un contexte régional marqué par les défis sécuritaires. "Ce qui se passe au Sahel est une onde de choc. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui un point de stabilité. Dans l'espace francophone, elle constitue un véritable pilier", a-t-il affirmé, estimant que la tenue de l'assemblée générale de l'Airf à Abidjan revêt une portée hautement symbolique.

Grand amateur de football, le président de l'Airf a conclu sa déclaration sur une note sportive. Admiratif du parcours des Éléphants engagés dans la Coupe du monde 2026, il leur a adressé ses encouragements les plus chaleureux. "Vous avez une belle équipe. Cette Coupe du monde peut être celle des Éléphants. Et lors du match contre l'Allemagne, je serai un supporter de la Côte d'Ivoire", a-t-il confié avec enthousiasme.

Notons que le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec), Eugène Aka Aouélé, par ailleurs président de l'Association des régions et districts de Côte d'Ivoire (Ardci); le ministre directeur de cabinet du Président de la République, Fidèle Sarassoro; le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé et la Secrétaire générale de la Présidence de la République, Masséré Touré-Koné, ont pris part à la rencontre.

Le Président de la République a reçu, hier, en audience le président de l'Association internationale des régions francophones, ancien ministre français.