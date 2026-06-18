Afrique Centrale: Éducation - L'Unicef vend le modèle ivoirien au ministre centrafricain de l'Éducation

Le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, de Centrafrique, Aurélien Simplice Zingas, est en visite de travail en Côte d'Ivoire. En marge de son séjour à Abidjan, il a accordé une audience, le mercredi 17 juin 2026, à Jean-François Basse, Représentant résident de l'Unicef en Côte d'Ivoire.

Le patron de l'Unicef a profité de ces échanges pour présenter l'expérience ivoirienne en matière d'innovations technologiques et de communication appliquées au secteur de l'éducation. Il a surtout mis en relief la manière dont la Côte d'Ivoire réinvente ses stratégies de communication sociale et comportementale pour moderniser le lien entre l'école, les élèves et les familles.

Dans cette optique, Jean-François Basse cite notamment la digitalisation des outils de communication pédagogique, avec l'intégration de plateformes interactives et hybrides qui transforment l'enseignement. Il énumère également des campagnes de communication de masse innovantes pour l'inclusion. Cette stratégie permet d'insister sur la sensibilisation de proximité visant à briser les barrières socioculturelles, à promouvoir activement la scolarisation des filles. Des dispositifs techniques adaptées aux zones non connectées sont aussi mis en place, avec l'utlisation de technologies innovantes (telles que la DigiBox) pour vulgariser des contenus éducatifs dans les régions les plus reculées.

« Pour opérer une véritable transformation de l'éducation en Afrique, il est indispensable d'associer l'innovation pédagogique à des stratégies de communication modernes, percutantes et inclusives. En Côte d'Ivoire, les efforts combinés de l'État et de l'Unicef démontrent que les nouvelles technologies et la communication de proximité sont des outils de justice sociale. Ils permettent de rapprocher l'école des populations », détaille le Représentant résident de l'Unicef.

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A son tour, le ministre centrafricain Aurélien Simplice Zingas s'est réjoui de ces innovations mises en oeuvre pour parfaire le système éducatif en Côte d'Ivoire. « La République Centrafricaine est résolument engagée dans la modernisation de son modèle éducatif. Ce que nous avons observé aujourd'hui avec l'Unicef Côte d'Ivoire en matière d'innovations technologiques et de communication pour le secteur de l'éducation est une véritable source d'inspiration », a-t- laissé entendre.

Il est bon d'indiquer qu'au cours de cette visite en Côte d'Ivoire, le ministre centrafricain doit signer un accord-cadre de coopération, le vendredi 19 juin à Abidjan, avec le Gouvernement ivoirien, représenté par N'Guessan Koffi, ministre de l'Education nationale, de l'Alphabétisation et l'Enseignement technique.