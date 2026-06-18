Cote d'Ivoire: Lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand-Bassam - 100% d'amis au Bepc pour la 5e année consécutive

Pour la 5e année consécutive, le Lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand-Bassam a enregistré un taux d'admission de 100% au Brevet d'études du premier cycle (Bepc). Ainsi, sur un effectif de 103 élèves qui se sont présentés à cet examen à grand tirage, au titre de l'année scolaire 2025-2026, 103 ont effectivement été déclarés admis, selon les résultats publiés par la Direction des examens et concours (Deco), le mardi 16 juin sur l'ensemble du territoire national.

Cette réussite est à l'actif des élèves qui travaillent avec abnégation. Mais aussi et surtout, ce succès retissant est l'aboutissement de la rigueur imposée par la proviseure Cherif Diabaté Fatoumata. Il s'agit d'une femme manager qui a établi une vision claire de sa gouvernance, de ses objectifs et s'y met avec ses collaborateurs pour le réaliser. Son management repose notamment sur la discipline, la passion, l'amour du travail bien fait et particulièrement le travail d'équipe.

C'est alors sous son leadership inspirant et aux forces de ses collaborateurs que cet établissement s'est aussi rapidement hissé au rang des meilleurs lycées de Côte d'Ivoire eu égard à ses performances académiques qui forcent l'admiration.

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Avant d'être hissée à la tête de cet établissement secondaire d'excellence, depuis sa création en 2019, Cherif Diabaté Fatoumata est tout d'abord inspectrice générale de l'Education nationale. Elle cumule 33 ans de service en tant que fonctionnaire et 15 ans dans la fonction de proviseur. Elle a été formée à l'Ecole normale supérieure (Ens) d'où elle est sortie en tant que professeure certifiée de Lettres modernes.

Le Lycée d'excellence Alassane Ouattara a ouvert ses portes à la rentrée scolaire 2019-2020, précisément le 13 septembre 2019. L'admission se fait par affectation pour le niveau 6e et par orientation pour le niveau 2nde. Les critères : Il faut être ivoirien, n'avoir jamais repris de classe, être âgé d'au plus 12 ans pour le niveau 6e et 16 ans pour la 2nde. Les points et moyennes pour y être admis sont établies par la Direction de l'orientation et des bourses (Dob) en fonction des résultats de l'année en cours.

A l'ouverture en 2019, le lycée comptait 280 pensionnaires soit 160 élèves en 6e et 120 en 2nde C en raison de 40 personnes par classe. Cette année scolaire 2025-2026, l'établissement a enregistré un effectif total de 861 élèves, tous niveaux confondus.