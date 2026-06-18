Cote d'Ivoire: Yakassé-Attobrou - Trois dames présumées auteures de traite de personnes interpellées

La brigade mondaine de la préfecture de police d'Abidjan, dans le cadre de l'opération épervier XI, a effectué une intervention à Yakassé-Attobrou, dans la région de la Mé, précisément dans les villages d'Ablandi 1 et 2. L'opération a permis l'interpellation de trois dames présumées auteures de traite de personnes.

Selon la Direction générale de la police nationale (Dgpn) qui donne l'information via sa page Méta (ex-facebook), le mercredi 17 juin 2026, il s'agit des nommées N.E, 24 ans ; L.U, 44 ans et P.T, 24 ans.

Les investigations menées ont conduit au démantèlement d'un réseau de recrutement de jeunes filles, basé sur des promesses mensongères d'insertion professionnelle à leurs victimes.

A en croire notre source, les trois dames présumées auteures de traite de personnes auraient imposé le paiement de la somme comprise entre 1 600 000 Fcfa et 2 millions de Fcfa par chacune de leurs victimes en contrepartie de la prise en charge de leur prétendue insertion professionnelle.

Eu égard à la gravité des faits qui leur sont reprochés, les présumées auteures ont été conduites au parquet pour nécessité d'enquête. Et les quatre victimes sont prises en charge conformément aux procédures en vigueur.