Afrique: Mondial 2026/Toronto en orange - La diaspora ivoirienne mobilisée pour porter les Éléphants vers la qualification

Après l'impressionnante mobilisation enregistrée lors du premier match des Éléphants de Côte d'Ivoire à la Coupe du monde 2026, disputé à Philadelphie face à l'Équateur, la ferveur populaire ne faiblit pas. Bien au contraire, la diaspora ivoirienne installée aux États-Unis et au Canada s'apprête à relever un nouveau défi : soutenir massivement la sélection nationale lors de son deuxième rendez-vous de la phase de groupes face à l'Allemagne, prévu le samedi 20 juin 2026 à Toronto.

Portés par l'enthousiasme suscité par la première sortie des hommes d'Emerse Faé, les supporters ivoiriens entendent reproduire, voire dépasser, la remarquable mobilisation observée à Philadelphie. Des centaines de supporters venus de plusieurs villes américaines et canadiennes sont attendus dans les tribunes afin d'encourager les Éléphants dans une rencontre capitale pour leurs ambitions de qualification au second tour de la compétition.

L'enjeu est de taille. Une victoire contre la Mannschaft permettrait à la Côte d'Ivoire de faire un grand pas vers les huitièmes de finale et de confirmer ses ambitions sur la scène mondiale. Consciente de cette importance, la communauté ivoirienne d'Amérique du Nord se mobilise pour offrir aux joueurs un soutien à la hauteur de l'événement.

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Pour les nombreux compatriotes qui ne pourront pas effectuer le déplacement jusqu'à Toronto, l'Ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis a prévu une initiative fédératrice. Une fan zone sera installée au sein de la mission diplomatique à Washington, à partir de 16 heures (heure locale), afin de permettre aux supporters de vivre ensemble les émotions de cette rencontre décisive.

Cette initiative vise à renforcer les liens entre les membres de la diaspora tout en maintenant intacte la dynamique de soutien autour des Éléphants et de leur capitaine, Franck Kessié. Les Ivoiriens résidant à Washington DC, dans le Maryland, en Virginie ainsi que dans les localités environnantes pourront ainsi suivre la retransmission du match dans une ambiance conviviale et résolument patriotique.

Au-delà du spectacle sportif, cette journée se veut également un véritable moment de célébration de la culture ivoirienne. Les participants pourront déguster des spécialités gastronomiques du pays, profiter d'animations musicales et participer à une tombola organisée pour l'occasion.

À quelques heures de cette confrontation décisive face à l'Allemagne, la diaspora ivoirienne affiche ainsi une détermination sans faille. Des gradins de Toronto à la fan zone de Washington, un même message résonnera : pousser les Éléphants vers la victoire et poursuivre le rêve d'un parcours historique au Mondial 2026.