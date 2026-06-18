Cote d'Ivoire: Déguerpis de Koumassi Campement - Le Remedes apporte une aide en vivres et non-vivres

Le président-pays du Réseau mondial des experts du développement économique et social (Remedes), le pasteur Kouamenan Marcel, accompagné de membres de son organisation, s'est rendu à Koumassi Campement ce mercredi 17 juin 2026. Objectif : venir en aide aux populations récemment déguerpies, à travers un don en vivres et non-vivres.

L'appui était composé notamment de sacs de riz, de cartons d'huile, de savon (en morceaux et en poudre), d'eau potable ainsi que de paquets de couches pour bébés et une enveloppe contenant la somme de 500 000 Fcfa. Ces dons ont été réceptionnés par Koné Awa, présidente de l'association « Groupe Dynamique », au sein de l'école privée Le Bélier, où certains sinistrés ont trouvé refuge.

Selon le donateur, ce geste s'impose face à la détresse observée sur le terrain. « Dans le contexte actuel, nous voyons des enfants livrés à eux-mêmes et des familles en grande difficulté. Ce matin, nous avons été touchés par le cri de détresse de ces personnes aujourd'hui sans ressources et sans nourriture. Il était donc naturel d'agir », a-t-il expliqué.

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Il a, par ailleurs, souligné que l'assistance aux populations vulnérables s'inscrit pleinement dans la mission de son organisation, qui oeuvre pour le soutien et l'accompagnement des personnes en situation précaire. « Il nous paraît évident d'apporter des solutions concrètes : de l'eau, des couches, des produits essentiels pour permettre aux familles de subvenir à leurs besoins quotidiens, notamment en matière d'alimentation, d'hygiène et de bien-être », a-t-il ajouté.

Poursuivant son intervention, le président du Remedes a indiqué que son équipe réfléchit déjà à des actions supplémentaires. « Nous envisageons, dans un futur proche, de contribuer à reloger certaines familles ou de créer un espace adapté où elles pourront se reconstruire et améliorer leurs conditions de vie. Aujourd'hui, ces personnes vivent au jour le jour. Il est donc important d'agir collectivement et d'entretenir l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir », a-t-il déclaré.

Recevant les dons au nom des bénéficiaires, Koné Awa a exprimé sa gratitude tout en décrivant la situation sociale au sein de son groupe. Elle a précisé que l'association compte de nombreuses veuves, des orphelins, ainsi que des femmes dont les époux sont sans emploi. « Ce sont elles, à travers de petites activités, qui assurent, tant bien que mal, la subsistance de leurs familles », a-t-elle indiqué.

Elle a également lancé un appel à la solidarité, invitant les personnes de bonne volonté à soutenir davantage les membres de son association, afin de leur permettre de sortir de cette situation difficile.