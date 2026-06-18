Afrique: Coopération universitaire Togo-Algérie

18 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Des accords-cadres entre établissements d'enseignement supérieur du Togo et de l'Algérie seront signés prochainement, favorisant la mobilité des enseignants-chercheurs.

Le nombre de bourses offertes aux étudiants togolais sera également augmenté, avec un accent particulier sur les filières scientifiques et technologiques.

Ces annonces ont été faites à l'issue d'une rencontre entre le ministre délégué chargé de l'Enseignement supérieur, Gado Tchangbedji, et l'ambassadeur algérien à Lomé, Hocine Mezoued.

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