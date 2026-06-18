Congo-Kinshasa: Plus de 640 000 enfants ciblés par une campagne de vaccination contre la poliomyélite en Équateur

Le vice-gouverneur de la province de l'Équateur, Thomas Boyenge Ifaso, a lancé mercredi 17 juin à Mbandaka la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Cette opération vise à protéger près de 641 000 enfants âgés de moins de cinq ans à travers les 18 zones de santé de la province.

Pour maximiser la couverture vaccinale, les autorités sanitaires ont opté pour une stratégie de porte-à-porte. Les équipes de vaccinateurs vont parcourir les quartiers, villages et localités afin d'administrer quatre gouttes du vaccin aux enfants ciblés.

À cette occasion, l'autorité provinciale a appelé les parents et gardiens d'enfants à faciliter le travail des équipes médicales.

« Il vous faudra garder vos tout-petits à portée de main au passage des équipes médicales », a-t-il recommandé.

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Thomas Boyenge Ifaso a également demandé aux administrateurs des territoires, chefs de secteurs, autorités coutumières et leaders religieux de s'impliquer activement dans la sensibilisation des communautés afin d'assurer le succès de la campagne.

Dix cas de poliomyélite enregistrés en RDC depuis janvier

Présent à la cérémonie de lancement, le représentant des partenaires techniques et financiers, Lado Addoulaye, de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Mbandaka, a rappelé que la poliomyélite demeure une menace sanitaire en République démocratique du Congo.

Selon lui, dix cas de poliomyélite ont été recensés dans le pays depuis le début de l'année 2026. Parmi eux, neuf ont été enregistrés dans la province du Maniema et un dans le Haut-Lomami.

Pour le responsable de l'OMS, ces chiffres traduisent une situation préoccupante qui nécessite une mobilisation collective.

Les autorités provinciales et leurs partenaires exhortent les parents à faire vacciner tous les enfants concernés afin de prévenir la propagation de cette maladie invalidante.

« Les parents doivent s'approprier cette campagne pour protéger leurs enfants contre ce virus silencieux », a insisté Lado Addoulaye.

La poliomyélite est une maladie qui touche principalement les jeunes enfants et peut provoquer des paralysies irréversibles. La vaccination demeure le moyen le plus efficace pour s'en prémunir.