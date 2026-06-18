Congo-Kinshasa: Kasaï-Central - Des commerçants dénoncent l'immobilisation de plus de 350 tonnes de poissons à Luena, faute de wagons de la SNCC

Les vendeurs de poissons du Kasaï-Central tirent la sonnette d'alarme après l'immobilisation, depuis janvier 2026, de treize wagons transportant plus de 350 tonnes de poissons destinés à la ville de Kananga. Ils accusent la Société nationale des chemins de fer du Congo (SNCC) d'être à l'origine de cette situation qui leur cause d'importantes pertes financières.

Réagissant mercredi 17 juin sur Radio Okapi, certains commerçants indiquent que les wagons sont restés immobilisés pendant plus de cinq mois à Luena, dans la province du Haut-Lomami.

Les cargaisons concernées comprennent notamment du poisson salé, du poisson fumé ainsi que des fretins destinés aux marchés du Kasaï-Central.

Selon ces opérateurs économiques, cette situation est d'autant plus difficile qu'ils continuent à s'acquitter de diverses taxes malgré l'impossibilité de disposer de leurs marchandises.

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Le président provincial de l'Association nationale des vendeurs de poissons, Léonard Mpumbu, affirme que certains produits seraient vendus sur place par les personnes chargées d'escorter les wagons jusqu'à destination.

« Les escorteurs se sont mis à vendre nos produits. Nos amis sur place constatent que le marché de Luena est inondé de poissons et de fretins sortis de nos wagons », dénonce-t-il.

Les commerçants estiment que cette situation compromet sérieusement leurs activités et demandent l'intervention urgente des autorités compétentes.

La SNCC rejette les accusations

De son côté, la Société nationale des chemins de fer du Congo réfute les accusations portées contre elle.

Selon Emmanuel Kalonji, représentant de l'entreprise ferroviaire, les retards sont dus à des difficultés techniques, notamment le manque de carburant et les pannes récurrentes des locomotives.

Il assure par ailleurs que les marchandises demeurent sécurisées et sous surveillance.

La SNCC affirme que la situation est en voie de normalisation. Selon Emmanuel Kalonji, les wagons ont quitté Luena et poursuivent actuellement leur acheminement vers leur destination finale.

« Nous avons contacté le directeur de la région Centre. Pendant que nous parlons, les wagons ont bougé. Ils sont actuellement à Kamina », a-t-il déclaré.