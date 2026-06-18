Congo-Kinshasa: Persistance de l'insécurité sur l'axe routier Kashebere-Walikale Centre

La situation sécuritaire demeure préoccupante dans le territoire de Walikale, dans la province du Nord-Kivu. Sur l'axe routier stratégique reliant Kashebere à Walikale Centre, les incidents se sont multipliés ces dernières semaines. Embuscades contre les opérateurs économiques, enlèvements et érection de barrières illégales rythment désormais le quotidien des usagers.

Selon des sources locales, une dizaine de commerçants ont été dépouillés de tous leurs biens au cours des trois derniers jours sur ce tronçon qui relie la ville de Goma à Walikale.

Le dernier incident en date remonte au mardi 16 juin. Des hommes armés ont tendu une embuscade à un convoi de commerçants en provenance de Goma.

L'attaque s'est produite aux alentours de 10 heures (heure locale) au niveau de Lukoma, une entité située à environ quatre kilomètres de Kashebere.

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Les assaillants ont intercepté les commerçants qui transportaient diverses marchandises sur des motos. Les victimes ont été dépouillées de fortes sommes d'argent, de téléphones portables et de plusieurs autres biens de valeur.

Certaines d'entre elles ont également subi des violences physiques avant que les malfrats ne se replient dans la brousse.

Des éléments « Wazalendo » pointés du doigt

D'après les témoignages concordants de sources locales, ces actes de banditisme routier sont attribués à des éléments présumés du groupe armé « Mouvement d'action pour le changement » (Mack), dirigé par le général autoproclamé Mbula. Ce mouvement fait partie des mouvements d'auto-défense dits Wazalendo.

Les localités les plus exposées à ces pillages et exactions à répétition sont notamment, Iyobora, Buwendje, Bululu.

Des attaques similaires sont par ailleurs régulièrement signalées sur l'axe Kashebere-Mungazi, plus précisément dans le secteur de Lukoma.

Appel à un meilleur encadrement des forces d'autodéfense

Face à cette asymétrie sécuritaire, les notables du territoire de Walikale tirent la sonnette d'alarme.

Ils appellent le gouvernement congolais à renforcer urgemment l'encadrement, le suivi et la prise en charge logistique de ces groupes armés locaux, actuellement alliés aux Forces armées de la RDC, contre la rébellion de l'AFC/M23.

Selon ces notables, une structuration rigoureuse de ces combattants est indispensable pour mettre fin à leurs dérives comportementales et garantir la libre circulation des civils et de leurs biens.