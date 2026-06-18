Congo-Kinshasa: Ouverture à Lubumbashi de la 21e édition de la DRC Mining Week axée sur la transformation locale des minerais

La 21e édition de la DRC Mining Week s'est ouverte mercredi 17 juin au Pullman Grand Karavia Hôtel de Lubumbashi (Haut-Katanga). Ce forum international réunit plus de 300 exposants et des milliers d'acteurs majeurs du secteur minier venus stimuler les investissements, encourager l'innovation et renforcer les partenariats stratégiques.

Placée sous le thème : « La transformation de la RDC : d'acheteur local à plaque tournante mondiale des minéraux critiques », cette édition met l'accent sur la nécessité de transformer localement les ressources minières stratégiques du pays.

De la simple extraction à la création de valeur technologique

Présent à ces assises, le ministre national des Mines, Louis Watum Kabamba, a réitéré l'ambition du gouvernement de faire de la RDC un pôle mondial des minéraux critiques (cuivre, cobalt, lithium, etc.). Pour lui, le paradigme doit radicalement changer.

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« La RDC ne peut plus être uniquement un pays d'extraction. Elle veut devenir un pays de transformation, d'innovation, de création de valeur et de maîtrise technologique », a déclaré Louis Watum Kabamba.

Le ministre a rappelé « la puissance de frappe » de la RDC qui, en 2025, a produit près de 3,5 millions de tonnes de cuivre tout en conservant son rang de premier producteur mondial de cobalt. Il a par ailleurs profité de cette tribune pour annoncer la première production commerciale du lithium congolais au cours du second semestre de l'année 2026.

Une usine de batteries électriques dans le Haut-Katanga

Cette volonté de transformation locale va se matérialiser par un projet d'envergure dans la province hôte. Le gouverneur du Haut-Katanga, Martin Kazembe Shula, a annoncé l'implantation prochaine d'une usine de fabrication et d'assemblage de batteries à base de lithium pour les véhicules électriques.

« Notre province accueillera prochainement une usine d'assemblage de batteries destinées aux véhicules électriques qui sera implantée au sein de la zone économique spéciale RDC - ZAMBIE. Ce projet ambitieux traduit la volonté commune de nos deux pays de développer des chaînes de valeurs régionales intégrées dans le secteur des batteries électriques afin d'attirer des investissements », a précisé le chef de l'exécutif provincial.

Les conférences, expositions et tables rondes de la DRC Mining Week se poursuivent dans la capitale du cuivre et se clôtureront ce vendredi 19 juin.