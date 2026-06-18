Congo-Kinshasa: Constitution, intégrité territoriale et état de droit - Quels enjeux pour le pays ? Eclairages juridiques pour les citoyens

18 Juin 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le débat autour de la Constitution de la République démocratique du Congo continue d'alimenter les discussions dans les milieux politiques, universitaires, juridiques et sur les réseaux sociaux.

Pour certains, une réflexion sur certaines dispositions de la Constitution pourrait permettre de mieux répondre aux défis actuels du pays. D'autres estiment que la priorité devrait être accordée à l'application stricte du texte en vigueur.

Au-delà des positions parfois divergentes, que dit le droit ? Quels sont les mécanismes prévus en matière de révision constitutionnelle ? Quels liens existent entre la Constitution, l'intégrité territoriale, la souveraineté nationale et l'État de droit ?

Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Maître Jean-Marie Kabengela, avocat, chercheur et auteur de deux ouvrages récemment publiés notamment « De la nécessité d'un verrou protecteur de l'intégrité territoriale par la révision constitutionnelle » et « Les Arrêts controversés de la Cour constitutionnelle. »

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