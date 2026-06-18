Congo-Kinshasa: Protéger les droits des enfants dits 'sorciers' au pays

Les droits fondamentaux des enfants accusés de sorcellerie sont souvent bafoués dans des nombreuses familles. Et pourtant, ils sont garantis par la convention relative aux droits de l'enfant.

A cause des accusations de sorcellerie, ils subissent le rejet familial et l'abandon, les violences physiques et psychologiques, la privation d'éducation et de soins et autres. Cela constitue une crise sociale et humanitaire majeure dans le pays

Pour des nombreux experts, la lutte contre le phénomène des enfants « dits sorciers » nécessite une mobilisation collective afin de défendre les droits de ces enfants et construire ainsi une société plus juste.

Quels mécanismes mettre en place pour que ces enfants ne deviennent plus des boucs émissaires de situations difficiles dans des familles ?

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Comment protéger efficacement leurs droits ?

Jody Daniel Nkashama en parle dans cette émission avec ses invités :