Sénégal: Forum citoyen et partenarial de Rufisque-nord - Le maire décline les axes d'un développement durable et résilient

La commune de Rufisque-Nord a tenu, le week-end dernier, un forum citoyen et partenarial pour faire un diagnostic des difficultés qui freinent son développement mais aussi décliner des pistes pour un développement meilleur. Une occasion pour la commune de vulgariser son Plan de Développement Communal (PDC) 2025-2029. Une vision portée par le maire pour transformer sa commune. Entre défis climatiques et impératifs de modernisation, ce nouveau cadre de référence se veut le moteur d'une transformation structurelle et participative.

Devant un grand public composé d'autorités administratives, religieuses et de représentants de la société civile, le maire Assane Kassé a d'emblée planté le décor des défis majeurs auxquels fait face la municipalité. Urbanisation galopante, mobilité réduite, gestion des déchets et inondations récurrentes constituent le quotidien des populations. Pour le premier magistrat de la ville, l'heure est à l'action.

« Nos municipalités sont confrontées à de nombreux problèmes liés à l'urbanisation, à la mobilité, à l'accès au logement, à la dégradation de l'environnement... Des difficultés au règlement en réponse auxquelles des solutions structurelles concertées, organisées et cohérentes sont nécessaires »

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Et pour lui, le Plan de Développement Communal (PDC) 2025-2029 n'est pas un simple document administratif ; il est le fruit d'un processus rigoureux de co-élaboration. Il est adossé sur le Code général des Collectivités Territoriales, mais aussi sur les agendas internationaux comme les Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'ONU et l'Agenda 2063 de l'Union africaine (UA).

Et dans sa mise en oeuvre, l'accent sera mis sur la participation citoyenne.« Le développement territorial interpelle tous les acteurs. Il doit être fondé sur une participation citoyenne responsable et une synergie d'actions concertées à tous les niveaux ». C'est dans cet esprit que s'inscrit la mise en place d'ateliers dans les 57 quartiers de la commune et l'utilisation d'outils technologiques comme l'IR2P pour un diagnostic précis des infrastructures.

A travers ce forum, l'objectif était de mobiliser les partenaires financiers et étatiques pour transformer les projets en réalités tangibles. Ainsi, le maire Assane Kassé exprime son ambition de voir ce plan impacter directement le bien-être des habitants. « Après son élaboration, il importe que le plan produise des résultats tangibles, et apporte concrètement les meilleures réponses aux aspirations matérielles et immatérielles du territoire et des populations ».

Le forum a ainsi servi de plateforme pour nouer des partenariats stratégiques, signer des protocoles de financement et valider un dispositif de suivi-évaluation pour garantir l'efficacité des projets structurants.