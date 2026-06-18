Tunisie: Pr Slim Laghmani élu juge au Tribunal International du Droit de la Mer

Tunis — Le Professeur Slim Laghmani a été élu, jeudi 18 juin 2026, juge au Tribunal International du Droit de la Mer pour le mandat 2026-2035.

Slim Laghmani a été élu lors des élections organisées au siège des Nations Unies à New York, à l'occasion de la trente-sixième réunion des États parties à la Convention des Nations unies sur le Droit de la Mer.

Cette élection témoigne de la confiance dont bénéficient la Tunisie et les compétences scientifiques, juridiques et académiques auprès de la communauté internationale, lit-on dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger.

Elle reflète également le mérite du candidat tunisien, reconnu comme l'un des plus éminents spécialistes du droit international public et du droit de la mer aux niveaux régional et international.

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Selon la même source, ce succès est le fruit d'efforts diplomatiques soutenus menés par le département des Affaires étrangères, qui ont débuté par l'obtention du soutien de l'Union Africaine à la candidature tunisienne, avant de se poursuivre à travers une série de contacts et de consultations bilatérales entre le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger et ses homologues des États parties.

Ces efforts ont, aussi, inclus le travail accompli par la Mission Permanente de la Tunisie auprès des Nations unies à New York et la Mission Permanente de la Tunisie auprès de l'Union Africaine à Addis-Abeba, notamment par l'organisation de rencontres directes entre le candidat tunisien et les représentants des États parties lors de ses deux visites à New York et de sa visite à Addis-Abeba.

Cette élection revêt une importance particulière dans la mesure où elle renforce la représentation du continent africain et du monde arabe au sein du Tribunal International du Droit de la Mer, ajoute la même source.

Elle contribue également à assurer la présence de compétences juridiques africaines et arabes au sein de l'une des plus importantes juridictions internationales chargées de l'application des dispositions de la Convention des Nations unies sur le Droit de la Mer et du développement de la jurisprudence internationale dans ce domaine essentiel.

La candidature du Pr. Laghmani à cette fonction s'inscrit, selon la même source, dans le cadre de l'engagement constant de la Tunisie en faveur de la légalité internationale, du renforcement de l'État de droit et du règlement pacifique des différends. Cette nouvelle réussite de la diplomatie multilatérale tunisienne confirme également la position de la Tunisie en tant que partenaire actif et digne de confiance dans les efforts internationaux visant à promouvoir une gouvernance efficace des espaces maritimes et à consolider le respect du droit international.

Né en 1957 à Tunis, Slim Laghmani est professeur émérite de droit public et spécialiste du droit constitutionnel et du droit international. Fondateur du Laboratoire de recherche en droit international et relations Maghreb-Europe, il est également expert en droit de la mer.

Le Tribunal international du droit de la mer (TIDM), dont le siège se trouve Hambourg, en Allemagne, est un organe judiciaire indépendant qui a été créé par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1982). Il est compétent pour tous les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention, et toutes les fois que cela est expressément prévu dans tout autre accord lui conférant compétence. Les différends relevant de la Convention peuvent avoir trait à la délimitation de zones maritimes, à la navigation, à la conservation et la gestion des ressources biologiques marines, à la protection et la préservation du milieu marin et à la recherche scientifique marine.