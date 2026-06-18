Afrique: Ouverture de La 43e session ordinaire du Conseil des ministres du CAMES ce 18 juin à Libreville

Après trois jours de travaux du comité des experts, la 43e session ordinaire du Conseil des ministres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (CAMES) s'est ouverte ce mercredi 18 juin 2026 au Palais des Congrès Omar Bongo Ondimba de Libreville au Gabon. Un record de participation est enregistré avec 16 pays présents sur 19.

La 43e session ordinaire du Conseil des ministres du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur s'est officiellement ouverte ce mercredi 18 juin 2026 au Palais des Congrès Omar Bongo Ondimba de Libreville. Elle fait suite aux 3 jours de travaux du comité des experts, démarrés depuis lundi 15 juin 2026.

Cette édition bat un record de participation. Selon le Pr Souleymane Konaté, Secrétaire Général du CAMES, "cette 43e session se singularise par le nombre record, jamais égalé, de participation, avec 16 pays présents sur 19 pays membres". Le SG a salué l'entrée remarquable de trois (3) pays qui rejoignent le Conseil : le Burundi, la Guinée Bissau et le Rwanda.

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Pour la présidente en exercice du CAMES, Dr Diaka Sidibé, cette session est une "occasion privilégiée d'évaluer les progrès accomplis, d'examiner les défis persistants et de définir les orientations stratégiques et politiques qui guideront l'action du CAMES". Elle a rappelé que l'exercice 2025 a été marqué par des réformes structurantes visant à renforcer la gouvernance, la transparence et l'efficacité de l'organisation. "Les perspectives 2026 sont porteuses d'espoir et d'ambition", a-t-elle ajouté.

En procédant à l'ouverture, le ministre gabonais de l'Enseignement supérieur, Pr Edgard Mombo, a réaffirmé l'engagement du Gabon : "Le Gabon reste fidèle à son engagement historique. Le CAMES doit demeurer le socle de l'excellence académique panafricaine, avec des formations et des recherches adaptées aux besoins des économies nationales et aux défis mondiaux tels que le changement climatique et la transition numérique".

Pendant plusieurs jours, les ministres vont examiner les différents points soumis au Conseil, recueillir avis et approbations, et définir les orientations pour l'année à venir.